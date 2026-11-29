باشگاه خبرنگاران جوان - محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی این سازمان، از استقرار عملیاتی سامانه ساماندهی طی ماه آینده خبر داد و گفت: سامانه ساماندهی، بازوی نرم‌افزاری اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی مسکن است که صدور سند رسمی تک‌برگ کاداستری برای املاک فاقد سند رسمی، در روستا‌ها و شهر‌های کمتر از ۲۵ هزار نفر و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از اهداف اصلی آن به شمار می‌رود.

طاهریان گفت: شهرستان «شهریار» به عنوان پایلوت اول اجرای عملیاتی این سامانه، انتخاب شده و پس از تثبیت در این محدوده، سامانه به صورت سراسری در مناطق ذکر شده، فعال خواهد شد.

وی گفت: بخش بزرگی از مسکن روستایی در ایران، تنها با اسناد عادی و قولنامه‌ای معامله شده است که این وضعیت، زمینه‌ساز اختلافات ملکی، تصرفات غیرقانونی و همچنین، محرومیت صاحبان ملک از دریافت تسهیلات بانکی بوده است.

طاهریان بیان کرد: سامانه ساماندهی، از طریق اتصال سیستمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» برای نخستین بار، فرآیندی را که پیش‌تر به‌صورت کاملاً دستی، پرونده‌ای و فیزیکی جریان داشت، در قالب ۱۰ وب‌سرویس به‌هم‌پیوسته، بازتعریف کرده است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، مهم‌ترین دستاورد «سامانه ساماندهی» برای صاحبان ملک را، دریافت «سند تک‌برگ» کاداستری رسمی عنوان کرد؛ آنچه شرط لازم برای دریافت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی محسوب می‌شود.

طاهریان بیان کرد: حذف مراجعات حضوری، کاهش چشمگیر هزینه نقشه‌برداری (به دلیل انجام نقشه برداری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و شفافیت فرایند، از دیگر مزایای مستقیم برای بهره‌برداران است.

این سامانه بخشی از روند گسترده‌تر تحول دیجیتال خدمات ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اتصال سیستمی این سازمان و «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، از طریق وب‌سرویس‌های یکپارچه انجام شده و انتظار می‌رود این الگو، میان سایر نهاد‌های حاکمیت هم، تکرار شود.