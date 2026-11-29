باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدعلی نوری نژاد روز یکشنبه در جلسه ویژه مقابله با سرقت در آذربایجان غربی گفت: پلیس درحال حاضر، رویکردی جامع و هماهنگ در پیشگیری و مقابله با سرقت، ایجاد اشراف اطلاعاتی بیشتر، تحلیل مستمر الگوهای وقوع جرم و افزایش اثربخشی دارد و اقدامات لازم را در این خصوص اجرایی می کند.

وی اضافه کرد: سرقت از جمله جرایمی است که علاوه بر تحمیل خسارت مالی به شهروندان، می ‌تواند احساس امنیت و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد از این ‌رو مقابله با این پدیده باید با نگاهی تخصصی، پیشگیرانه، مستمر و مبتنی بر شناخت دقیق شرایط و بسترهای وقوع جرم دنبال شود.

وی ادامه داد: پیشگیری هدفمند، ارتقای توان عملیاتی و برخورد قاطع با سارقان حرفه‌ ای، محور راهبرد پلیس در مقابله با سرقت به شمار می رود.

رئیس قرارگاه مقابله با سرقت فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: موفقیت در مقابله با سرقت تنها به اقدامات پس از وقوع جرم محدود نمی ‌شود بلکه شناسایی نقاط و موقعیت ‌های جرم‌ خیز، تحلیل شیوه‌ ها و شگردهای سارقان، رصد تحرکات مجرمان حرفه ‌ای و مسدود سازی فرصت‌ های ارتکاب جرم، بخش مهمی از راهبرد پیشگیری انتظامی را تشکیل می‌ دهد.

سردار نوری‌ نژاد با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در پیشگیری از سرقت گفت: همراهی شهروندان، رعایت توصیه ‌های ایمنی و گزارش به ‌موقع موارد مشکوک، ظرفیت مهمی در تکمیل اقدامات پلیس دارد و تقویت ارتباط مردم با مجموعه انتظامی می‌ تواند در کاهش فرصت ‌های ارتکاب جرم و افزایش امنیت محلات اثرگذار باشد.