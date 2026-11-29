باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت آرژانتین روند اعمال تحریم علیه پنج شرکت اسرائیلی را به دلیل سهامداری در شرکتی آغاز کرده است که در پروژه اکتشاف و استخراج نفت در نزدیکی جزایر مورد مناقشه فالکلند با انگلیس مشارکت دارد.

به گزارش روسیا الیوم، دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری آرژانتین اعلام کرد این اقدام در واکنش به نقض ممنوعیت‌های قانونی این کشور از طریق مالکیت سهام شرکت «ناویتاس پترولیوم» انجام می‌شود؛ شرکتی که به گفته بوئنوس‌آیرس در فعالیت‌های غیرمجاز اکتشاف و استخراج هیدروکربن از فلات قاره آرژانتین مشارکت دارد.

شرکت‌های اسرائیلی «میگدال»، «فونیکس»، «هارل»، «آیالون» و «پاسترناک» مشمول این اقدامات محدودکننده شده‌اند. دولت آرژانتین همچنین اعلام کرد با اضافه شدن این پنج شرکت، شمار شرکت‌ها، سهامداران و تأمین‌کنندگانی که روند تحریم آنها آغاز شده، از ۶۵ نهاد فراتر رفته است.

بوئنوس‌آیرس همزمان از کنگره خواسته است بررسی طرح قانونی تشدید مجازات فعالیت‌های استخراج نفت در نزدیکی جزایر فالکلند را تسریع کند.

این تحولات در آستانه اجرای پروژه نفتی «سی‌لاین» در میدان نفتی واقع در حدود ۲۲۰ کیلومتری شمال مجمع‌الجزایر فالکلند رخ می‌دهد. این پروژه با مشارکت شرکت اسرائیلی ناویتاس پترولیوم و شرکت انگلیسی «راکهوپر اکسپلوریشن» دنبال می‌شود و مجوز‌های آن را مقام‌های انگلیسی مستقر در جزایر صادر کرده‌اند.

آرژانتین بار‌ها فعالیت شرکت‌های نفتی در آب‌های مورد مناقشه با انگلیس را غیرقانونی و مغایر با قوانین خود دانسته است.

منبع: روسیا الیوم