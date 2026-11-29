باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شهرک‌نشینان اسرائیلی در ادامه اقدامات خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان در کرانه باختری، امروز یکشنبه ۳۰ دستگاه خودروی متعلق به فلسطینی‌ها را در شهرک صوریف، در نزدیکی الخلیل در جنوب این منطقه، به آتش کشیدند.

این آتش‌سوزی در یک پارکینگ روباز رخ داد و نیرو‌های آتش‌نشانی فلسطین با حضور در محل موفق به مهار آن شدند. در این حادثه گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده و تاکنون نیز خبری از بازداشت عاملان این حمله اعلام نشده است. ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی نیز واکنشی به این حادثه نشان نداده‌اند.

این حمله یک روز پس از وقوع مجموعه‌ای از اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان در مناطق رام‌الله و الخلیل صورت گرفت.

در رویدادی دیگر در شمال کرانه باختری، خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) به نقل از منابع محلی گزارش داد که شهرک‌نشینان به منطقه جبل قوزه در شهرک بیتا، واقع در جنوب نابلس، یورش برده و با سنگ به منازل فلسطینیان حمله کردند.

بر اساس این گزارش، شهرک‌نشینان همچنین با قرار دادن اشیای نوک‌تیز و میخ در جاده ارتباطی میان منطقه المساکن و شهرک عصیره شمالیه، موجب پنچر شدن لاستیک تعدادی از خودرو‌های فلسطینی شدند.

منبع: معا