باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اداره امنیت عمومی اردن اعلام کرد یکی از مجروحان حمله مسلحانه به مراسم تشییع جنازه در کلیسایی در جنوب این کشور جان باخته و شمار قربانیان به ۱۰ نفر افزایش یافته است.

این اداره روز یکشنبه اعلام کرد یکی از مجروحان حمله مسلحانه ۲۳ اکتبر به کلیسای ارتدوکس یونانی سنت جورج در روستای حمود، در استان کرک، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

در این حمله، افراد مسلح هنگام برگزاری مراسم تشییع جنازه به حاضران تیراندازی کردند و بیش از ۲۰ نفر نیز زخمی شدند.

اوایل ماه جاری میلادی، سه نفر به اتهام دست داشتن در این حمله به اعدام با طناب دار محکوم شدند. مقام‌های اردنی اعلام کردند این افراد، شامل دو برادر اردنی و یکی از بستگان سببی آنها، پیرو یک ایدئولوژی تندرو بوده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه