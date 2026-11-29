باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در شرایط تداوم جنگ آمریکا و ایران و ابهام درباره پیامد‌های آن بر صادرات نفت کشور‌های حوزه خلیج فارس، منابع آگاه اعلام کردند اوپک‌پلاس در نشست امروز یکشنبه خود به احتمال زیاد با حفظ سقف فعلی تولید نفت در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ موافقت خواهد کرد.

این منابع تأکید کردند اعضای اوپک‌پلاس در اصل درباره ادامه سیاست فعلی تولید به توافق رسیده‌اند.

این تصمیم در حالی مطرح شده که اوپک‌پلاس پیش‌تر قصد داشت اهداف تولید سال ۲۰۲۷ را بر اساس ارزیابی ظرفیت تولید کشور‌های عضو بازنگری کند؛ روندی که به دلیل اعتراض عراق و قزاقستان به برآورد‌های انجام‌شده درباره ظرفیت تولیدشان با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو شده است.

شرکت مشاوره «رپیدان انرژی گروپ» نیز پیش‌بینی کرده است که اهداف تولید بدون تغییر باقی بماند؛ تصمیمی که به گفته این شرکت، ناشی از ابهام درباره مدت جنگ آمریکا و ایران و تأثیر آن بر تولید و صادرات نفت است.

قیمت نفت در پی جنگ و اختلال در بازار انرژی طی سال جاری از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت، اما در هفته‌های اخیر با افزایش صادرات کشور‌های خلیج فارس و تقویت پیش‌بینی‌ها درباره مازاد عرضه در سال آینده، کاهش یافته است.

شرکت ریستاد انرژی نیز پیش‌بینی می‌کند بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ با مازاد عرضه روزانه حدود پنج میلیون بشکه، معادل پنج درصد تقاضای جهانی، مواجه شود.

در همین حال، خروج آنگولا و امارات از اوپک‌پلاس به دلیل اختلاف بر سر سهمیه تولید و هشدار عراق درباره احتمال خروج در صورت افزایش نیافتن سهمیه این کشور، چالش‌های این ائتلاف را تشدید کرده است.

منبع: روسیا الیوم