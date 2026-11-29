باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا طلایی معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به علت افزایش قیمت کودهای پایه گفت: پیش از این دولت برای کود و بذر یارانه پرداخت می کرد، اما اکنون یارانه به‌ صورت مستقیم و برای محصولات خاص به حساب کشاورزان واریز می‌ شود تا کود مورد نیاز خود را دریافت و کشت انجام دهند.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه کود مورد نیاز بخش کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی تامین و عرضه می شود، افزود: کود و بذر پیش از این با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌ شد اما اکنون با ارز توافقی در حدود ۲۰۰ هزار تومان تامین می شود ضمن آنکه هزینه حمل‌ و نقل نیز در یکسال اخیر در چهار مرحله افزایش قیمت داشته است.

تداوم تامین گندم از بنادر شمالی و جنوبی

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی از تامین گندم مورد نیاز بازار داخلی از طریق بنادر شمالی و جنوبی کشور خبر داد و گفت: گندم از جمله محصولاتی است که قیمت آن بر قیمت سایر محصولات کشاورزی تاثیرگذار است به همین دلیل در شورای قیمت‌ گذاری، نرخ تورم، هزینه واردات، هزینه تمام‌ شده تولید و سودهای تجاری برای تعیین آن لحاظ می شود.

طلایی قیمت تعیین شده برای گندم در سال زراعی جاری را براساس موارد قانونی بوده و رقم مناسب تعیین شده است، اظهار داشت: قیمت گندم وارداتی از بنادر شمالی بین ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان تمام می‌ شود و در سامانه بازارگاه طی دوره سه‌ ماهه با قیمت بین ۶۵ تا ۶۸ هزار تومان به فروش می رسد.

وی گفت: برای تامین کسری بازار داخلی، این محصول از بنادر شمالی و جنوبی کشور تامین و وارد می‌ شود و نگرانی در این خصوص نداریم.