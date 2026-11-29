باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در دیداری در تهران درباره راهکار‌های تأمین امنیت مرز‌های دو کشور رایزنی کردند.

بر اساس بیانیه مشاور امنیت ملی عراق، دو طرف موضوع استقرار نیرو‌های عراقی در امتداد مرز مشترک، فعالیت گذرگاه‌های غیررسمی خارج از کنترل دولت مرکزی در بغداد و محل حضور برخی گروه‌ها در عراق را بررسی کردند.

العبودی در این دیدار بر تعهد بغداد به جلوگیری از استفاده از خاک و حریم هوایی عراق برای تهدید امنیت و ثبات کشور‌های همسایه تأکید کرد.

منبع: الجزیره