باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا برنامه‌ای فشرده را پشت سر گذاشته و در مقاطع مختلف، فاصله کوتاه میان مسابقات داخلی و آسیایی، سفر‌های متعدد و محدودیت در تعداد بازیکنان آماده، شرایط دشواری را برای کادر فنی این تیم ایجاد کرده است.

آبی‌پوشان در هفته‌های گذشته بار‌ها میان مسابقات لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا جابه‌جا شده‌اند و همین موضوع باعث شده فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی، بازسازی بدنی و آماده‌سازی کامل بازیکنان در اختیار کادر فنی قرار نگیرد. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از برنامه تمرینی استقلال به ریکاوری و آماده‌سازی بازیکنان برای مسابقه بعدی اختصاص پیدا کرده است.

فشردگی مسابقات در کنار سفر‌های داخلی و خارجی، یکی از عواملی است که می‌تواند بر عملکرد بازیکنان در طول فصل تأثیر بگذارد. استقلال در برخی مقاطع مجبور بوده در فاصله چند روز، در مسابقات مختلف به میدان برود و این موضوع برای تیمی که با محدودیت در تعداد بازیکنان در دسترس نیز مواجه بوده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سهراب بختیاری‌زاده در چنین شرایطی ناچار است علاوه بر برنامه‌ریزی فنی برای مسابقات، میزان آمادگی بدنی بازیکنان را نیز مدیریت کند. استفاده از ترکیب متفاوت، ایجاد تغییر در برخی پست‌ها و توجه به شرایط بازیکنان پس از مسابقات، از جمله مواردی است که می‌تواند در کاهش فشار ناشی از تقویم فشرده نقش داشته باشد.

استقلال در این فصل در مقاطع مختلف با غیبت بازیکنان به دلیل مصدومیت و محرومیت نیز مواجه شده است؛ موضوعی که امکان چرخش کامل نفرات را برای کادر فنی دشوارتر می‌کند. وقتی تعداد بازیکنان آماده در برخی خطوط محدود باشد، فشار مسابقات بیشتر بر نفرات ثابت ترکیب وارد می‌شود و احتمال خستگی یا افت عملکرد در ادامه فصل افزایش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، تعطیلات یا فاصله ایجادشده میان مسابقات می‌تواند فرصت مناسبی برای بازسازی توان بدنی بازیکنان باشد. کادر فنی استقلال باید در این بازه علاوه بر تمرینات تاکتیکی و رفع نقاط ضعف تیم، برنامه مشخصی برای ریکاوری بازیکنان و بازگرداندن نفرات آسیب‌دیده به شرایط مطلوب داشته باشد.

با نزدیک شدن به نیم‌فصل، استقلال علاوه بر بررسی نیاز‌های فنی برای تقویت ترکیب، باید شرایط بدنی بازیکنان را نیز ارزیابی کند. ادامه حضور در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا در نیم‌فصل دوم، نیازمند آمادگی بدنی مناسب و مدیریت دقیق فشار مسابقات خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند در تعیین سرنوشت آبی‌پوشان در هر دو رقابت نقش مهمی داشته باشد.

در کنار این مسائل، کیفیت زمین‌های تمرینی و امکانات مورد استفاده بازیکنان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. فراهم بودن شرایط مناسب برای تمرین و ریکاوری، می‌تواند به کاهش فشار واردشده به بازیکنان کمک کند و در برنامه آماده‌سازی استقلال برای ادامه فصل تأثیرگذار باشد.

به همین دلیل، نیم‌فصل برای استقلال تنها فرصتی جهت تقویت ترکیب و جذب بازیکنان جدید نیست، بلکه می‌تواند زمان مناسبی برای بازسازی بدنی، اصلاح برنامه تمرینی و آماده‌سازی تیم برای ادامه مسیر در رقابت‌های داخلی و آسیایی باشد.