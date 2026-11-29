باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا با محدودیت‌هایی در زمینه جذب بازیکن مواجه بوده و نتوانسته در مقاطع مختلف ترکیب خود را مطابق نیاز‌های کادر فنی تقویت کند. با نزدیک شدن به نیم‌فصل و باز شدن احتمالی پنجره نقل‌وانتقالات، موضوع جذب بازیکنان جدید به یکی از برنامه‌های مهم مدیران این باشگاه تبدیل شده است.

استقلال در هفته‌های گذشته با وجود محدودیت در تعداد نفرات و غیبت برخی بازیکنان به دلیل مصدومیت و محرومیت، توانسته در رقابت‌های داخلی و آسیایی نتایج قابل قبولی کسب کند، اما کادر فنی این تیم همچنان به دنبال افزایش کیفیت و عمق ترکیب برای ادامه فصل خواهد بود. در همین راستا، بررسی گزینه‌های موجود در بازار نقل‌وانتقالات می‌تواند یکی از اقدامات باشگاه استقلال در آستانه نیم‌فصل باشد.

با توجه به شرایط موجود، جذب بازیکنان خارجی نیز می‌تواند در برنامه نقل‌وانتقالاتی استقلال قرار بگیرد؛ به‌ویژه در پست‌هایی که تیم در طول فصل با کمبود بازیکن یا محدودیت انتخاب مواجه بوده است. البته تصمیم نهایی درباره جذب نفرات جدید به ارزیابی فنی سهراب بختیاری‌زاده و شرایط باشگاه برای انجام مذاکرات و ثبت قرارداد بازیکنان بستگی خواهد داشت.

سرمربی استقلال در طول فصل تلاش کرده با استفاده از نفرات موجود، ترکیب تیم را در مسابقات مختلف مدیریت کند، اما حضور در دو رقابت مهم لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، نیاز به بازیکنان بیشتر و افزایش رقابت در برخی خطوط را پررنگ‌تر کرده است. از همین رو، انتظار می‌رود در صورت فراهم شدن شرایط نقل‌وانتقالاتی، باشگاه استقلال برای جذب بازیکن در پست‌های مورد نظر کادر فنی اقدام کند.

در کنار نیاز‌های فنی، وضعیت مالی و پرونده‌های حقوقی استقلال نیز از جمله عواملی است که می‌تواند بر برنامه جذب بازیکنان خارجی تأثیر بگذارد. مدیران باشگاه در ماه‌های اخیر با پرونده‌های مختلف مالی و حقوقی مواجه بوده‌اند و حل‌وفصل این مسائل می‌تواند نقش مهمی در فراهم شدن شرایط برای فعالیت در بازار نقل‌وانتقالات داشته باشد.

یکی از نکات مهم در برنامه نقل‌وانتقالاتی استقلال، هماهنگی میان کادر فنی و مدیران باشگاه در انتخاب بازیکنان جدید است. در شرایطی که جذب بازیکن خارجی هزینه‌های بیشتری به باشگاه تحمیل می‌کند، انتخاب نفراتی که بتوانند در کوتاه‌مدت به تیم کمک کنند و با نیاز‌های فنی استقلال هماهنگ باشند، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

با نزدیک شدن به نیم‌فصل، مشخص خواهد شد استقلال برای تقویت ترکیب خود چه برنامه‌ای در نظر دارد و آیا آبی‌پوشان در بازار بازیکنان خارجی نیز به دنبال گزینه‌های جدید خواهند بود یا تمرکز آنها بر استفاده از نفرات موجود و بازگشت بازیکنان قرضی خواهد بود. تصمیمی که می‌تواند در ادامه فصل و مسیر استقلال در رقابت‌های داخلی و آسیایی تأثیرگذار باشد.