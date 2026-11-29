باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی -مینا رستگارفرد، کارشناس گردشگری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به جایگاه باباطاهر در ادبیات فارسی، سادگی بیان و عمق مفاهیم اشعار او را از مهم‌ترین دلایل ماندگاری این شاعر دانست و گفت: باباطاهر توانسته است با واژه‌هایی ساده، احساسات و مفاهیم عمیقی را بیان کند که برای مخاطبان با سطوح مختلف سواد و دانش قابل درک است.

وی با اشاره به دوبیتی‌های شناخته‌شده این شاعر، از جمله «به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم» و «چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی دردسر بی» افزود: آثار باباطاهر با وجود سادگی واژگان، از غنای عاطفی و معنایی برخوردارند و همین ویژگی موجب شده در گذر زمان همچنان مورد توجه نسل‌های مختلف قرار گیرند.

رستگارفرد در ادامه به یکی از پرسش‌های رایج درباره این شاعر اشاره کرد و درباره معنای لقب «عریان» توضیح داد: نام اصلی این شاعر طاهر بوده و عنوان عریان به دلیل بی‌تعلقی او به مادیات و مظاهر دنیوی و شیوه زندگی ساده‌اش به وی نسبت داده شده است؛ بنابراین این لقب ارتباطی با برهنگی ظاهری ندارد.

این کارشناس گردشگری درباره عنوان «بابا» نیز گفت: در آن دوران از این واژه برای خطاب قرار دادن پیران، مرشدان و بزرگان استفاده می‌شد و پیروان طاهر نیز او را با همین عنوان می‌شناختند.

وی با بیان اینکه اطلاعات تاریخی درباره زندگی شخصی باباطاهر چندان کامل نیست، اظهار کرد: جزئیات دقیقی از خانواده، محل تولد و دوران زندگی این شاعر در دست نیست، اما بر اساس روایت‌های تاریخی، او هم‌زمان با طغرل‌بیک سلجوقی می‌زیسته است.

رستگارفرد با اشاره به روایت دیدار این دو شخصیت تاریخی افزود: گفته می‌شود طغرل‌بیک هنگام ورود به همدان با باباطاهر ملاقات کرد و شاعر در این دیدار بر اهمیت عدالت در حکومت تأکید داشت و به او سفارش کرد که دادگری را اساس پادشاهی خود قرار دهد.

آرامگاهی با نشانه‌هایی از شعر و شخصیت باباطاهر

این کارشناس گردشگری در بخش دیگری از گفت‌و‌گو به تاریخچه شکل‌گیری بنای کنونی آرامگاه پرداخت و گفت: پیش از احداث بنای فعلی، آرامگاه‌ کوچکی در این محدوده وجود داشت که بیشتر به دوره قاجار تعلق داشتند، اما با توجه به ضرورت پاسداشت مفاخر ملی، ساخت بنایی متناسب با جایگاه این شاعر در دستور کار قرار گرفت.

وی نقش مهندس محسن فروغی در طراحی مجموعه کنونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: آرامگاه باباطاهر با تلاش مهندسان و به همت انجمن آثار ملی ایران ساخته شد و عملیات احداث آن در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به پایان رسید.

رستگارفرد درباره جزئیات معماری بنا توضیح داد: وجود ۲۴ لوح سنگی (از جنس سنگ مرمر)در فضای داخلی آرامگاه و حکاکی ۲۴ دوبیتی از اشعار باباطاهر بر آنها ، از ویژگی‌های شاخص این بناست. مقبره شاعر نیز در مرکز مجموعه قرار دارد و سادگی آن با شخصیت و شیوه زندگی باباطاهر تناسب دارد.

وی معتقد است این سادگی را می‌توان نشانه‌ای از روحیه بی‌تکلف شاعری دانست که دوری از تعلقات دنیوی در زندگی او برجسته بوده است.

رستگارفرد با اشاره به تغییرات شهری در اطراف آرامگاه بیان کرد: محدوده کنونی آرامگاه در گذشته بخشی از محله قدیمی بن‌بازار همدان بود و در آن زمان گورستان‌های محلی در بخش‌های مختلف شهر وجود داشتند.آرامگاه باباطاهر نیز در میان یکی از همین گورستان‌ها قرار داشت و شماری از چهره‌های فرهنگی و ادبی همدان، از جمله مفتون همدانی، در این محدوده به خاک سپرده شده بودند.

این کارشناس گردشگری ادامه داد: با احداث بنای جدید و گسترش ساخت‌وسازها، بخش زیادی از گورستان قدیمی زیر فضا‌های شهری قرار گرفت و به‌تدریج شکل اولیه آن از بین رفت. در ادامه نیز با تغییرات کالبدی شهر، میدان باباطاهر شکل گرفت و آرامگاه در مرکز این میدان قرار گرفت.

آسیب‌های جنگ و حفظ ساختار اصلی آرامگاه

وی در تشریح وضعیت آرامگاه در دوران جنگ نیز گفت: در نزدیکی این مجموعه محوطه‌ای مورد بمباران قرار گرفت، اما آرامگاه باباطاهر از آسیب جدی در امان ماند.

رستگارفرد افزود: موج انفجار باعث جدا شدن بخش‌هایی از قطعات سنگ مرمر بالایی بنا و سقوط آنها شد و برخی از این قطعات شکستند، اما ساختار اصلی آرامگاه همچنان سالم باقی ماند.

این کارشناس گردشگری در پایان با تأکید بر اهمیت فرهنگی و تاریخی این مجموعه خاطرنشان کرد: آرامگاه باباطاهر بخشی از هویت تاریخی همدان است و بازدید از آن تنها به شناخت یک بنای معماری محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای آشنایی با گذشته شهر و یکی از چهره‌های ماندگار ادبیات ایران فراهم می‌کند؛ شاعری که سادگی کلامش هنوز پس از قرن‌ها برای مخاطبان تازگی دارد.