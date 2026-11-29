باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) کتاب «فاطمه علی است» به قلم علی قهرمانی، که یکی از آثار پرفروش در حوزه ادبیات دینی و سیره اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود به ۷۵ هزارمین نسخه رسید. این اثر که توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده، با نثر جذاب خود توانسته مخاطبان گسترده‌ای را با زوایای کمتر دیده‌شده زندگی مشترک و فردی حضرت زهرا (س) و امیرالمومنین (ع) همراه سازد.

این کتاب که نخستین بار در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده بود، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه و مستند است که همگی برگرفته از ۵۳ منبع معتبر تاریخی و حدیثی شیعه و سنی از جمله نهج‌البلاغه، بحارالانوار، الغدیر، صحیح بخاری، صحیح مسلم و تاریخ طبری هستند. علی قهرمانی در مواردی که روایت تاریخی ذاتا فضای داستانی داشته، همان بافت نقل را حفظ کرده و در سایر موارد، روایات تاریخی را در قالب داستان‌هایی نو بازآفرینی کرده است.

ساختار کتاب در چهار فصل اصلی تدوین شده است؛ بخش اول با عنوان «تولد دو نور» به ولادت، کودکی، بعثت و جایگاه ویژه امیرمؤمنان (ع) و حضرت زهرا (س) نزد پیامبر اکرم (ص) می‌پردازد. بخش دوم تحت عنوان «پیوند دو دریا» ماجرا‌های خواستگاری، مهریه، جهیزیه ساده، مراسم عقد و آغاز زندگی مشترک این دو بزرگوار را روایت می‌کند و بخش سوم با نام «داستان زندگی» جلوه‌های عملی سبک زندگی خانوادگی، همسرداری، تقسیم کار در منزل، تربیت فرزندان، ساده‌زیستی، ایثار و مهمان‌نوازی را به تصویر می‌کشد. در نهایت، بخش چهارم با عنوان «در فراق یار» روایت‌های رحلت پیامبر (ص)، ایام بیماری و شهادت حضرت زهرا (س) و همچنین خاطرات و سیره عبادی، اجتماعی و حکومتی امیرمؤمنان (ع) پس از فراق حضرت زهرا (س) را در بر می‌گیرد.

علی قهرمانی، نویسنده این اثر که کتاب «مسیح اسلام» را نیز در کارنامه خود دارد، با بازآفرینی روایات مستند تاریخی در قالب داستان‌های کوتاه، پیوندی موفق میان دقت علمی و زبان داستان‌محور برقرار کرده است.

کتاب «فاطمه علی است» نوشته علی قهرمانی که در ۱۹۲ صفحه توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده اخیرا به ۷۵ هزارمین نسخه خود رسیده است.

برشی از کتاب:

برای گردش به صحرا رفته بودند. سرگرمی‌شان، تماشای کویر و خوردنی‌شان، خرما بود. سوغاتی هم دل خوش و نشاط آوردند.

در راه، علی (ع) به شوخی با همسرش گفت: «پیامبر خدا من را بیشتر دوست دارد».

فاطمه (س) خنده‌کنان گفت: «من تنها دختر او هستم، آن وقت تو را بیشتر دوست داشته باشد؟!»

به محضر پیام‌آور خوبی‌ها شرفیاب شدند.

پیامبر که این مزاح در نظرش شیرین و خوش آمده بود، لبخند بر لب گفت: «جان پدر! تو محبوب‌تری و علی عزیزتر».