باشگاه خبرنگاران جوان - بخش ویژه «ملت مبعوث» در هفدهمین دوره این جشنواره، با تمرکز بر آثار مرتبط با حضور فعالانه و پرشور مردم، به دنبال دریافت و ثبت روایت‌های مردمی از جلوه‌های مختلف بعثت و کنشگری ملت ایران است. این بخش با این رویکرد طراحی شده است که روایت نقش‌آفرینی مردم در تحولات و وقایع اخیر، تنها به آثار حرفه‌ای سینمایی محدود نماند و جلوه‌های متنوع حضور مردم در میدان، در قالب‌های مختلف هنری و رسانه‌ای به ثبت برسد.

در بخش ویژه «ملت مبعوث»، آثار در قالب‌های متنوع تصویری، ویدئویی و صوتی دریافت می‌شوند. تولیدات تصویری و ویدئویی شامل فیلم داستانی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و تولیدات تلویزیونی از جمله قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای این بخش هستند.

همچنین آثار تولیدشده در فضای مجازی و تولیدات ویدئویی با استفاده از هوش مصنوعی نیز امکان حضور در این بخش را دارند. عکس پلاکارد و پارچه‌نوشت از دیگر قالب‌های دریافت آثار هستند که با هدف ثبت جلوه‌های بصری و روایت‌های خیابانی مردم در روزهای جنگ در نظر گرفته شده‌اند.

در بخش تولیدات صوتی نیز مداحی، پادکست، موسیقی و آثار رادیویی پذیرفته می‌شوند تا روایت‌های مردمی از روزهای مقاومت و حضور در میدان، در قالب‌های مختلف شنیداری نیز ثبت و ماندگار شوند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ به سامانه فانوس جشنواره به نشانی fanoos.ammarfilm.ir مراجعه کنند.