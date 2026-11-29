باشگاه خبرنگاران جوان - در بخش مسابقه مستندهای بلند بین‌الملل بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۱ مستند خارجی رقابت می‌کنند.

این مستندها عبارتند از:

«ما باید زنده بمانیم» ساخته توماش کروپا/ تولید اتریش، فرانسه، اسلوواکی ۲۰۲۶

«روایت هایی از یک دروغ» ساخته اولیا وریوپولو/ تولید یونان، فرانسه ۲۰۲۵

«پزشک امریکایی» ساخته پو سی تِنگ/ تولید آمریکا ۲۰۲۶

«سنگ‌های قیمتی» ساخته سیمون یلس/ تولید کلمبیا، پرتغال ۲۰۲۵

«ملکه و دودخانه» ساخته ایگا لیس/ تولید لهستان ۲۰۲۵

«کویر سبز» ساخته ملیسا لونا ونگاس/ تولید شیلی ۲۰۲۵

«ای‌ام‌آر؛ جان دادن برای تغییر جهان» ساخته الکس تووِدِل / تولید انگلستان ۲۰۲۵

«محبت» ساخته جیمز لانگلی/ تولید امریکا، افغانستان ۲۰۲۶

«بدون مادر» ساخته والریا پاپووا/ تولید روسیه ۲۰۲۶

«برای زندگی» ساخته احمد سون/ تولید ترکیه ۲۰۲۶

«کروکودیل» ساخته پیترا برتکلی/ تولید نیوزیلند، نیجریه ۲۰۲۶

به نقل از ستاد خبری جشنواره، بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۵ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.