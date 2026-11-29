باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد – یکی از جلسات مهم استانی نشست شورای آموزش وپرورش است که همواره محل تصمیمات مهمی برای جامعه چند هزارنفری دانش آموز و معلم استان است.

نشست امروز با حضور معاون وزیرآموزش وپرورش برگزار شد.

فرحبخش مدیرکل آموزش وپرورش استان دراین نشست با اشاره به همراهی اعضای شورای آموزش وپرورش با مصوبات آن، گفت: سال گذشته هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت هنرستان‌ها بدلیل مجازی شدن مدارس کاهش داشت.

وی بیان کرد: تفاهم مشترک با هلال احمر داشتیم، طرح‌های مختلفی با هلال احمر داریم یکی طرح مدرسه آماده جامعه آماده است که مدیرعامل جمعیت هلال احمر تشریح می‌کند.

سپس رضا فلاح مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان به طرح مورد نظر اشاره کرد وگفت: طرح مدرسه آماده، جامعه آماده در سه محور هلال احمر، استانداری و آموزش وپرورش امضا شده است و در این طرح مدارس را به هسته‌های عملیاتی و تاب آور تبدیل می‌کنیم ودر زمانی که مدیریت بحران محله محور انجام می‌شود مدرسه هسته عملیاتی این است.

وی از جمله دستاورد‌های طرح را تبدیل مدرسه به کانون تاب آوری و توسعه مشارکت‌های داوطلبانه با هدف کاهش خطر و توانمندسازی محلات ذکر کرد.

فلاح بیان کرد: پارسال در راستای اجرای این طرح ۷۰ هزار دانش آموز را در قالب آموزش کمک‌های اولیه پوشش دادیم، اما از این به بعد کل عوامل مدرسه از دانش آموز تا معلمین و کادر مدرسه و حتی اولیا دانش آموزان را آموزش می‌دهیم.

وی گفت: در این طرح محله سه گروه سفید، قرمز وسبز دارد که گروه سبز پیشگیری گروه سفید پشتیبانی وگروه قرمز هسته عملیاتی طرح خواهند بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اعلام آمادگی ۴۰۰ مدرسه برای اجرای طرح، بیان کرد: در این طرح فعلا خطرات مدرسه و اطراف آن شناسایی و مانور‌های مدرسه به محلات می‌رود و تجهیزاتی که ضرورت دارد در محلات موجود باشد پشتیبانی می‌شود.

در ادامه نشست،. بحث اعتبارات مورد نیاز آموزشی استان مطرح شد.

محمدرضا وحیدی مدیرکل آمار وبرنامه ریزی استان کرمان نیز در این جلسه به افزایش اعتبارات آموزش وپرورش استان اشاره واظهار کرد: سال قبل از محل بودجه عمومی استان ۵۸۰ میلیارد تومان به آموزش وپرورش و نوسازی مدارس دادیم که امسال این رقم به ۸۴۶ میلیارد تومان رسیده و ۴۶ درصد رشد داشت.

وی گفت: از اعتبارات استانی ما قریب ۱۱ درصد به آموزش وپرورش تعلق دارد و با نگاه ویژه استاندار به سیستم آموزش وپرورش قطعا امکان افزایش پروژه‌های این دستگاه وجود دارد.

وحیدی میزان درآمد‌های اختصاصی آموزش و پرورش ازطریق مشارکت‌های عمومی و مولدسازی را حدود ۹۰ میلیاردتومان برای سال قبل ذکر کرد و افزود: این درآمد امسال به ۱۱۲ میلیارد تومان رسید که در اثر اقدامات تجاری سازی رخ داده است.

خسروشاهی معاون متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان نیز دراین نشست با اشاره به اینکه برنامه آموزش وپرورش حمایت از هنرستان‌های فنی و کارو دانش است، اظهار کرد: سال قبل امتحانات پایه نهم مجازی شد وکرمان نیز مانند خیلی استان‌ها در سهمیه فنی و حرفه‌ای کاهشی شد، اما جمعیتی که به سمت هنرستان‌ها آمد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر ورتبه دوم کشور بعد یزد شدیم که ۵۲ درصد دانش آموزان پایه نهم ما به هنرستان هدایت شدند.

وی با اشاره به میانگین کشوری ۴۳ درصدی هنرستانی شدن دانش آموزان پایه نهم گفت: پسر‌ها در کرمان نسبت به دختر‌ها بیشتر به سمت هنرستان‌ها آمدند، اما در زمینه هنر و کشاورزی و خدمات کاهش جمعیت و در رشته‌های فنی مرتبط با صنعت افزایش داشتیم که علت کاهش رشته‌های مذکور تجهیزات کم این رشته هابود.

خسروشاهی از افزایش تعداد هنرستان‌های جوارصنعت استان به ۶ استان خبرداد وافزود: در میانگین کشوری ایجاد ۵ هنرستان مبنا قرارگرفته است.

وی همچنین از رشد نمرات در مدارس دولتی به ۱.۸۸ اشاره کرد و گفت: ما رتبه دوم کشور داریم بهترین رشد مدارس عادی دولتی را کرمان دارد.

افشین شهرکی مدیرکل فنی وحرفه‌ای استان در خصوص طرح همنوا گفت: دو سال پیاپی رتبه دوم کشور داریم.

وی افزود: در مسابقات رباتیک درچین دو دانش آموز ما رتبه داشتند که نیاز است برای اجرای این طرح کمک ویژه‌ای برای بحث تجهیزات شود.

محمد علی طالبی استاندار کرمان نیز در جمع بندی جلسه شورای آموزش وپرورش استان اظهار کرد: باید تلاش شود هنرستان‌ها بیشتر مورد توجه واقع شود چرا که هنرستان میتواند نقش موثری در توسعه صنعتی واقتصادی استان‌ها داشته باشند ما باید نیروی زبده و خلاق را در هنرستان تربیت کنیم که می‌توانند منشا برخی اتفاقات خوب در مجموعه اقتصادی استان باشند.

وی با اشاره به طیف متنوعی از رشته‌های آموزشی هنرستانی اعم از معدن و گردشگری و کشاورزی، گفت: ما دربرخی رشته‌های فنی در کارخانجات وبنگاه‌های اقتصادی وابسته به بیرون هستیم و از سویی زنجیره تولیدات صنعتی در استان شکل نگرفته فته، چون نیروی متخصص آن را نداشتیم.

طالبی بیان کرد: هم دانشگاه فنی وحرفه‌ای هم آموزش و پرورش کمک کنند به تربیت نیروی ماهر تا درآینده استان دچار این مشکلات نشود.

استاندار کرمان رشته‌های کشاورزی نو وهوشمند و گردشگری را دارای چشم انداز خوبی در کرمان معرفی کرد و تصریح کرد: از امروز تربیت نیرو برای این بخش‌ها باید در دستور کارباشد.