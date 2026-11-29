باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سالروز شهادت شهید آیت‌الله مدرس (ره) و روز مجلس، شامگاه شنبه (۷ آذر ماه ۱۴۰۵) میزبان بیش از ۵۰ نفر از مدیران مسئول رسانه‌های کشور بود.

در ادامه این جلسه قالیباف ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها فرصت حضور در جمع افرادی که افکار عمومی جامعه با گرایش‌ها و سلایق متفاوت را نمایندگی می‌کنند را برای خود توفیق بزرگی خواند و گفت: امیدوارم در شرایط امروز دنیا که بدون شک رسانه کلیدی‌ترین و مهم‌ترین نقش را در جوامع دارد، بنده هم بتوانم چه از جایگاه حقوقی و چه حقیقی خود دین اهالی و اصحاب رسانه را ادا کنم.

قالیباف با بیان اینکه بنده بعد از جنگ ۱۲ روزه اعلام کردم که هسته سخت جمهوری اسلامی ایران ۹۰ میلیون نفر است، اضافه کرد: دشمن از اوایل انقلاب با به راه انداختن غائله‌های ترکمن‌صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان و شمال غرب کشور با یک جنگ سخت یا نیمه‌سخت به دنبال تجزیه و جدا کردن بخشی از کشور بود، اما امروز شرایط جنگ تغییر کرده و هر اندازه مغز و نگاه افراد و مردم ما در تصرف دشمن قرار بگیرد، دشمن پیش رفته و به همان نسبت موفق شده است.

رسانه پیش‌قراول دفاع از هویت و ملت و ارزش‌های تمدنی ایران است

وی تصریح کرد: امروز جلودار و پیشقراول کسانی که باید از ایران عزیز، از هویت و ملت ایران، از هویت و انقلاب اسلامی ما و ارزش‌های این تمدن کهن و بزرگ در این عرصه و دنیا دفاع کند، اصحاب رسانه هستند. اگر یک روز عرصه جنگ سخت اولویت اول ما بود، امروز جنگ شناختی و ترکیبی جبهه اساسی و ممتد ما است.

قالیباف در ادامه و با اشاره به انتقادات و مسائل مطرح شده از جانب مدیران رسانه درخصوص شرایط کشور، گفت: با همه انتقاداتی که در بیان مشکلاتی که در نوع مدیریت و حکمرانی، تصمیم‌گیری‌ها و کارکرد مسئولان اشاره و نقد‌های درستی که بیان شد، یک واقعیت مهم هم اتفاق افتاده است که بنده در اولین مصاحبه‌ام در میانه جنگ ۴۰ روزه هم به آن اشاره کردم، آن هم اینکه در جنگ نظامی که به ما تحمیل شد، تا به الان پیروزیم. چراکه ما در یک جنگ واقعی و تمام‌عیار با ۲ ارتش با قابلیت‌های نظامی و حمایت‌های بالا درگیر شدیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نیروی دریایی آمریکا همه حیثیت و هیمنه آمریکا است و آمریکا اقتدار و قدرت خود را با نیروی دریایی خود نشان می‌دهد، اظهار کرد: لذا هرآنچه که دنیا را با آن اداره می‌کند در این جنگ، در مقابل جمهوری اسلامی ایران در دریای عرب، اقیانوس هند و دریای مدیترانه فقط برای مقابله با جمهوری اسلامی مستقر کرد و دیگری رژیم صهیونیستی با یک ارتش کاملاً ایدئولوژیک و البته منظم‌تر و کارآمدتر و با انگیزه‌تر از ارتش آمریکا بود.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی اهداف مشخصی مثل براندازی جمهوری اسلامی ایران داشتند. البته رژیم صهیونیستی علاوه بر براندازی جمهوری اسلامی، تجزیه ایران را نیز دنبال می‌کند.

اساسی‌ترین عنصر تاب‌آوری اجتماعی، امید به آینده است

رئیس مجلس تصریح کرد: ما در چنین جنگی پیروز شدیم، اما آیا توانستیم این احساس پیروزی را در مردمان به‌وجود بیاوریم؟

وی افزود: اگر به اتفاقاتی که در همین ۲ سال اخیر برای کشور ما افتاد، از ترور شهید هنیه که ما به‌طور مستقیم با رژیم صهیونیستی درگیر شدیم، تا وعده‌های صادق، یک و دو و سه و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، یا کودتای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته که نگاه کنیم، می‌بینیم که آمریکایی‌ها هر اقدامی که می‌توانستند در داخل و خارج کشور علیه ما انجام دهند، با شدت انجام دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که در جنگ سوم تحمیلی چه اتفاقی می‌توانست علیه ایران بیفتد که نیفتاده است؟ تصریح کرد: در آغاز این جنگ فرمانده کل قوا و رهبر انقلاب، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده کل سپاه، تعدادی از مدیران وزارت اطلاعات کشور، جمعی از رده‌های مختلف نیرو‌های مسلح به شهادت رسیدند، اما دنیا دید که جمهوری اسلامی در کمتر از ۴۰ دقیقه سنگین‌ترین تهاجم را به دشمن انجام داد.

وی در همین زمینه افزود: اسناد مختلفی از آمریکایی‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد آنها در مقابل ساختار مستحکم جمهوری اسلامی که با وجود حذف تعداد زیادی از مقامات ارشد و فرماندهان همچنان پابرجاست، متحیر شده‌اند.

در جنگ نظامی کلاسیک با آمریکا و اسرائیل به نقطه بازدارندگی رسیدیم

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه امروز اگرچه آمریکا نادار نیست، اما در مقابل ما ناچار شده است، تصریح کرد: به جرأت اعلام می‌کنم ما در جنگ نظامی کلاسیکی مانند جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ما انجام دادند، به نقطه بازدارندگی رسیدیم و مکلفیم در دیگر بخش‌ها هم به نقطه بازدارندگی برسیم.

وی ادامه داد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب باید به شرایط نه جنگ و نه صلح پایان بدهیم، یعنی باید سایه جنگ و تهدید را از سر خودمان برداریم و برداشتن سایه تهدید فقط با مذاکره یا فقط جنگ نیست، بلکه این هدف با رسیدن به نقطه بازدارندگی پایدار محقق می‌شود.

قالیباف اضافه کرد: اینجاست که باید در سطوح و حوزه‌های مختلف هر پنج استراتژی بخشی یعنی حوزه‌های دفاع و نظامی، سیاسی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی به بازدارندگی برسیم تا بتوانیم از وضعیت نه جنگ و نه صلح بیرون بیاییم؛ که این هدف به یک برنامه دقیق و منظم احتیاج دارد.

یک شکست نظامی و یک شکست سیاسی به دشمن تحمیل کردیم

وی همچنین با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و ترامپ نه‌تنها از ما شکست نظامی بلکه به تبع جنگ با ما از ملت خود هم یک شکست سیاسی خوردند، ادامه داد: ترامپ و دولت حاضر آمریکا در حال حاضر هم با یک محدودیت در داخل آمریکا مواجه هستند، هم یک محدودیت در جنگ با ما در خارج از کشورش پیدا کرده است و معادله برای او بسیار پیچیده شده است.

قالیباف تصریح کرد: اگر دشمن خطای محاسباتی کند و بخواهد جنگ جدیدی علیه ایران آغاز کند، متفاوت‌تر از جنگ ۴۰ روزه در مقابل آنها می‌ایستیم.

جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در دشمنی با ایران توافق دارند/ جنگ ایران و آمریکا ماهیتی است

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه تاریخ و تجربه نشان داده است که چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان در براندازی جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند و تنها روش و رویکرد‌های متفاوتی دارند و نشان داده‌اند هیچکدام به ما رحم نمی‌کنند، تصریح کرد: باید بپذیریم جنگ ما یک جنگ ماهیتی و نبرد حق و باطل است.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه باید در رسانه‌ها به مردم تحلیل‌های عمیق و دقیق بدهیم و حس پیروزی را به آنان منتقل کنیم، اضافه کرد: امید به آینده، تاب‌آوری مردم را بالا می‌برد و باعث می‌شود مردم در کنار این افتخارات، سختی را هم تحمل کنند. البته این به آن معنا نیست که مشکل اقتصاد را حل نکنیم، بلکه سر جای خودش مهم و در اولویت است، اما این پیروزی‌ها هم باید احساس شود.

هر تحول اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و رسانه‌ای در وسط جنگ و بحران اتفاق می‌افتد

قالیباف با بیان اینکه بنده به‌عنوان کسی که از قبل از انقلاب و با آغاز جنگ در میدان جنگ و بعد از جنگ در عرصه‌های مختلف کار کرده‌ام، اعلام می‌کنم که در وسط جنگ و بحران می‌توان تحول اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و رسانه‌ای رقم زد، عنوان کرد: معنای جنگ این نیست که ما دست به هیچ‌کاری نزنیم، بلکه به تعبیر حاج قاسم عزیز در دل هر تهدیدی فرصتی است. یعنی اگر قرار است حوزه انرژی کشور متحول شود و ۲۵ میلیارد دلار انفال را از حلقوم مفت‌خور‌هایی که ۳۰ سال در این مملکت بلعیده‌اند، بیرون بیاورد، الان وقت آن است. اگر می‌خواهیم حق مردم را به آنها برگردانیم که فشار اقتصادی هم نکشند، الان وقت این کار است.

وی تاکید کرد: مقاومت مقتدرانه مردم و نیرو‌های مسلح در ۲ جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، ایران را برای همیشه بیمه کرد؛ شرایط امروز مانند پیروزی در جنگ احد است و انسجام و ضعف نشان دادن مقابل دشمن مانند تنگه احد است که باید با حفظ انسجام و عدم نمایش ضعف از این تنگه به خوبی محافظت کنیم.

رئیس مجلس در همین زمینه اضافه کرد: ما یک قدرت منطقه‌ای مسلم و یک کشور پرقدرتیم و اگر انسجام خود را حفظ کنیم و مقابل دشمن ضعف نشان ندهیم، پیروزی مانند پیروزی جنگ احزاب در انتظار ماست و این ما هستیم که در این شرایط باید تصمیم بگیریم منسجم شویم تا به پیروزی قطعی برسیم و این وظیفه‌ای بر دوش همه ماست و باید آن را پیش ببریم.

منبع: ایسنا