باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی شریعتی‌فر بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در پایانه مرزی ماهیرود، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این گذرگاه مرزی اظهار کرد: موضوع افزایش پذیرش کامیون‌ها از حدود ۲ سال قبل مطرح بوده و در این مدت زیرساخت‌های مورد نیاز در سمت ایران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز حتی در روزهای تعطیل نیز خدمات ارائه می‌کنند، افزود: یکی از مشکلات موجود، نبود نیروهای متناظر در طرف افغانستانی در برخی روزهاست که موجب اختلال در روند پذیرش و تردد کامیون‌ها می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، افزایش ساعات فعالیت پایانه مرزی را از دیگر ظرفیت‌های قابل پیگیری دانست و بیان کرد: اگرچه دستگاه‌های مستقر در سمت ایران تا ساعت ۲۳ فعالیت دارند، اما از ساعت ۱۸ به بعد نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل، صاحبان کالا و کارگران منطقه محل فعالیت خود را ترک می‌کنند و همین موضوع استمرار فعالیت مرز را دشوار می‌سازد.

شریعتی‌فر تصریح کرد: در صورت حضور عوامل اجرایی و فعالان حمل‌ونقل افغانستان در ساعات بیشتر، خراسان جنوبی نیز آمادگی دارد ساعات فعالیت پایانه را افزایش دهد تا امکان تردد شمار بیشتری از کامیون‌ها فراهم شود.

ضرورت مدیریت توقف کامیون‌ها در دو سوی مرز

وی در ادامه به موضوع مدیریت توقف ناوگان در پارکینگ مرزی پرداخت و گفت: برای توقف کامیون‌ها مهلت ۲۴ تا ۴۸ ساعته تعیین شده و جریمه توقف غیرضروری نیز به درخواست طرف مقابل و با هدف جلوگیری از اشغال ظرفیت پارکینگ اعمال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات گذشته در این زمینه افزود: پیش از این برخی کامیون‌ها بدون ضرورت در پارکینگ باقی می‌ماندند و با اشغال ظرفیت آن، امکان استفاده از فضای موجود برای سایر ناوگان کاهش می‌یافت؛ از این رو، سازوکار محدودیت زمانی و جریمه توقف در نظر گرفته شد که به بهبود وضعیت پارکینگ انجامید.

وی خواستار اجرای سازوکار مشابه در طرف افغانستانی شد و تأکید کرد: مدیریت توقف کامیون‌ها باید در هر دو سوی مرز انجام شود تا ناوگان پس از انجام امور مربوط، به‌موقع خارج شده و ظرفیت پارکینگ در اختیار سایر کامیون‌ها قرار گیرد.

کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل تردد ناوگان

شریعتی‌فر با تأکید بر اهمیت کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در توسعه مبادلات تجاری اظهار کرد: در برخی موارد، همزمان با طرح موضوع افزایش ناوگان و کاهش هزینه‌های تردد، موانعی در آن سوی مرز ایجاد می‌شود که دستیابی به این اهداف را با مشکل مواجه می‌کند.

وی از مسئولان افغانستانی خواست موانع موجود را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند تا شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان اقتصادی بتوانند با هزینه کمتری فعالیت داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی همچنین درباره ساماندهی تردد کارگران مرزی گفت: برچسب‌های شناسایی کارگران و مرزنشینان از سوی شرکت‌ها و مرزنشینان استان به‌صورت رایگان تهیه شده و آمادگی برای درج اطلاعات کارگران هر دو طرف در این برچسب‌ها وجود دارد.

شریعتی‌فر ادامه داد: برای رفع مشکلات تردد کارگران، ضروری است طرف افغانستانی اطلاعات کامل و به‌روز نیروهای خود را در اختیار طرف ایرانی قرار دهد تا با تبادل اطلاعات، شناسایی و تردد این افراد آسان‌تر شود.

حضور شبانه‌روزی مرزبانی در پارکینگ ماهیرود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت پارکینگ مرزی اشاره کرد و گفت: با دستور استاندار خراسان جنوبی، تأمین امنیت این محدوده در دستور کار قرار گرفته و نیروهای مرزبانی به‌صورت شبانه‌روزی در پارکینگ حضور دارند و بر وضعیت آن نظارت می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از موارد و مشکلات امنیتی گزارش‌شده در این محدوده به رفتار برخی رانندگان و عوامل ناوگان حمل‌ونقل افغانستان مربوط بوده است؛ بنابراین در این زمینه نیز همکاری و نظارت بیشتر ضرورت دارد.

شریعتی‌فر همچنین از آمادگی استان برای اجرای طرح تفکیک مسیرهای ورودی و خروجی پایانه مرزی ماهیرود خبر داد و اظهار کرد: با ایجاد ۲ مسیر مجزا برای ورود و خروج کامیون‌ها می‌توان ضمن تسهیل تردد، زمان انتظار ناوگان را کاهش داد.