باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به برنامه‌های این بنیاد برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه گفت: امسال ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن محرومان در قالب طرح مسکن امید در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته و همزمان حدود ۲۱۰ هزار واحد نیز در قالب نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال اجراست.

وی با اشاره به مأموریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه تأمین مسکن محرومان اظهار کرد: خانه‌دار کردن دهک‌های یک تا چهار درآمدی یکی از اولویت‌های اصلی بنیاد مسکن است و در همین راستا، امسال برنامه‌ریزی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن محرومان در قالب طرح مسکن امید در کشور انجام شده است که جزئیات این طرح در ادامه تشریح خواهد شد.

هدایت افزود: در کنار اجرای طرح مسکن محرومان، بنیاد مسکن در پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند و در مجموع حدود ۲۱۰ هزار واحد در این طرح تحت مسئولیت و راهبری بنیاد مسکن در حال اجراست که ۱۱۶ هزار واحد آن به صورت گروهی و با مشارکت متقاضیان ساخته می‌شود.

اجرای ۱۱۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن به شیوه گروه ساخت

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به تجربه این بنیاد در اجرای طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: مدل گروه ساخت یکی از شیوه‌های موفق خانه‌دار کردن مردم است؛ در این روش زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، تسهیلات بانکی فراهم می‌شود و خدمات زیربنایی و روبنایی و تسهیلات تکمیلی مورد نیاز نیز با کمک بنیاد مسکن، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در این شیوه، ساخت‌وساز بر عهده مردم است و تجربه نشان داده متقاضیان در این مدل هم سریع‌تر و هم با هزینه کمتری نسبت به برخی روش‌های اجرایی دولتی اقدام به ساخت مسکن می‌کنند و در عین حال از کیفیت ساخت نیز رضایت دارند.

هدایت با بیان اینکه سیاست‌گذاری، تأمین زمین، تسهیل دسترسی به تسهیلات و فراهم کردن خدمات مورد نیاز بر عهده دولت است، گفت: در استان‌هایی که این مدل اجرا شده، سرعت ساخت‌وساز مناسب بوده و رضایت متقاضیان نیز قابل توجه است؛ البته در برخی مناطق محدودیت‌هایی در تأمین زمین و آماده‌سازی وجود دارد.

تکمیل ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن درباره واحدهایی که اجرای آنها به صورت مستقیم توسط دولت و با راهبری بنیاد مسکن انجام می‌شود، گفت: حدود ۸۶ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل تراکم بالا و تعداد طبقات، امکان واگذاری ساخت به متقاضیان را نداشته و اجرای آنها به صورت مستقیم توسط دولت و با راهبری بنیاد مسکن در حال انجام است.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۲۰ هزار واحد تکمیل شده و نزدیک به ۱۵ هزار واحد نیز در دهه فجر افتتاح خواهد شد. همچنین بخشی از واحدهای باقی‌مانده تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و حدود ۳۳ هزار واحد نیز برای تکمیل در سال آینده باقی خواهد ماند.

هدایت با بیان اینکه تلاش بنیاد مسکن بر تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده در نیمه نخست سال آینده متمرکز است، اظهار کرد: به جز یکی دو پروژه که دیرتر آغاز شده‌اند، تلاش می‌کنیم سایر واحدها تا نیمه اول سال آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شوند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های یک تا چهار

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به حمایت‌های مالی از اقشار کم‌درآمد در پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: بر اساس سیاست‌های شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی، علاوه بر تسهیلات بانک مسکن، ۲۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه از صندوق ملی مسکن و همچنین ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ ساله برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه میزان هزینه نهایی ساخت واحدها به شرایط پروژه بستگی دارد، افزود: برخی پروژه‌ها که با مشکل آماده‌سازی زمین مواجه نبوده‌اند، با قیمت‌هایی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع به اتمام رسیده‌اند؛ اما پروژه‌هایی که با مشکلات آماده‌سازی، مسائل حقوقی زمین یا تأخیر در قراردادهای تسهیلاتی مواجه بوده‌اند، تحت تأثیر افزایش هزینه‌های ماه‌های اخیر قرار گرفته‌اند و هنوز نمی‌توان قیمت تمام‌شده قطعی آنها را اعلام کرد.

هدایت ادامه داد: بنیاد مسکن در راستای حمایت از دهک‌های یک تا چهار، هزینه خدمات فنی و مهندسی پروژه‌های نهضت ملی مسکن را نیز برای این گروه‌ها بخشیده است. این هزینه‌ها پیش از این حدود ۹ درصد و با قیمت‌های امروز معادل تقریبی ۳۰۰ میلیون تومان برای هر واحد بوده که بنیاد مسکن این مبلغ را برای متقاضیان مشمول به صورت رایگان در نظر گرفته است.

تولید مسکن استطاعت‌پذیر در شهرهای مختلف

وی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در افزایش عرضه مسکن استطاعت‌پذیر در کشور گفت: در کنار اجرای طرح مسکن امید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بنیاد مسکن و شرکت‌های وابسته به آن در حوزه تولید مسکن شهری نیز فعالیت دارند و تلاش می‌کنند واحدهایی متناسب با توان خرید مردم تولید کنند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن افزود: در استان تهران نیز پروژه‌هایی در مناطقی مانند دماوند، پردیس، اسلامشهر و واوان در راستای تأمین مسکن متناسب با توان مالی متقاضیان اجرا می‌شود و این رویکرد در سایر استان‌های کشور نیز دنبال می‌شود.

پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۴ درصد به متقاضیان مسکن روستایی

هدایت با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن در حوزه مسکن روستایی اظهار کرد: افرادی که در روستاها اقدام به ساخت مسکن می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله بهره‌مند شوند که این تسهیلات عملاً با حمایت دولت و یارانه قابل توجهی همراه است و می‌تواند به رونق ساخت‌وساز در روستاها کمک کند.

وی با اشاره به محدودیت تأمین زمین در شهر تهران به ویژه در حوزه قانون جوانی جمعیت گفت: با تدبیر وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تفاهمی انجام شده تا از ظرفیت روستاهای حریم شهر تهران که از زیرساخت‌ها و شرایط مناسبی برخوردارند، برای تأمین بخشی از نیاز مسکن و اجرای برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت استفاده شود.

هدایت افزود: این دستورالعمل به استان تهران ابلاغ شده و سیاست وزارت راه و شهرسازی نیز استفاده از ظرفیت روستاها و شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر برای تأمین بخشی از نیاز مسکن کشور است؛ چراکه در این محدوده‌ها امکان تأمین زمین وجود دارد و بسیاری از خدمات مورد نیاز نیز فراهم است.

وی ادامه داد: حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها و حدود ۲۵ درصد دیگر در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ساکن هستند و این مناطق می‌توانند در تأمین بخشی از نیاز مسکن کلان‌شهرها نقش داشته باشند. در تهران نیز مکان‌یابی‌هایی با توجه به سیاست‌های بنیاد مسکن و همکاری شورای عالی مسکن و شورای عالی شهرسازی انجام شده تا بخشی از نیاز مسکن مرتبط با جوانی جمعیت در روستاهای مستعد اطراف تهران تأمین شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به طرح روستاهای معیشت‌محور گفت: یکی از دلایل مهم مهاجرت از روستاها به شهرها، مسائل اقتصادی و معیشتی است؛ از همین رو طرحی در بنیاد مسکن در حال اجراست تا در کنار تأمین مسکن، زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی روستاییان نیز فراهم شود.

وی افزود: در روستاهای معیشت‌محور، قطعات زمین به جای حدود ۲۰۰ مترمربع که میانگین معمول در برخی روستاهاست، در ابعاد حدود ۷۰۰ تا هزار مترمربع پیش‌بینی می‌شود تا خانوارها بتوانند علاوه بر ساخت خانه، فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، دامپروری و تولید را نیز در همان محل دنبال کنند.

هدایت ادامه داد: همچنین با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و برخی مجموعه‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی، زمینه ایجاد فضاهای کسب‌وکار در این روستاها فراهم می‌شود تا فعالیت‌های متناسب با ظرفیت اقتصادی هر منطقه توسعه یابد و حتی برخی مجموعه‌های اقتصادی بتوانند محصولات تولیدی روستاییان را پیش‌خرید کنند.

وی تأکید کرد: هدف این طرح آن است که روستاییان ضمن برخورداری از مسکن مناسب، بتوانند در محل سکونت خود فعالیت اقتصادی داشته باشند، محصولاتشان را عرضه کنند و از شرایط زندگی مقرون‌به‌صرفه‌تری برخوردار شوند. این برنامه در استان‌های مختلف و به ویژه در استان تهران در حال پیگیری است.

هدایت در ادامه با اشاره به برنامه توسعه منظومه‌های روستایی اظهار کرد: در برخی مناطق چند روستا در کنار یکدیگر قرار دارند و هر کدام ظرفیت اقتصادی متفاوتی دارند؛ ممکن است یک روستا در حوزه صنایع دستی ظرفیت داشته باشد، روستای دیگر در کشاورزی و باغداری فعال باشد و روستایی دیگر به دلیل قرار گرفتن در کنار جاده، ظرفیت عرضه و فروش محصولات را داشته باشد.

وی افزود: در قالب طرح منظومه‌های روستایی، این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا چرخه اقتصادی مکمل میان روستاها شکل بگیرد و با ایجاد هم‌افزایی، فرصت‌های اشتغال و تولید توسعه پیدا کند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد: در این طرح، یک روستا به عنوان روستای کانونی و محور منظومه در نظر گرفته می‌شود و متناسب با نیازها و ظرفیت‌های روستاهای پیرامونی، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز فراهم خواهد شد.

هدایت خاطرنشان کرد: توسعه منظومه‌های روستایی می‌تواند در تقویت اقتصاد مناطق، ایجاد اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های محلی، کاهش مهاجرت و حتی زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس نقش مؤثری داشته باشد و بنیاد مسکن نیز این برنامه را در کنار سایر طرح‌های تأمین مسکن و توسعه روستایی دنبال می‌کند.