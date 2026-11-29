باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه العربیه روز یکشنبه به نقل از خالد عبدالغفار، وزیر بهداشت مصر گزارش داد شمار قربانیان آتش‌سوزی یک تانکر سوخت در استان جیزه به ۳۴ نفر افزایش یافته است.

خالد عبدالغفار همچنین اعلام کرد که در این حادثه ۲۳ نفر زخمی شده‌اند.

این سانحه روز چهارشنبه زمانی رخ داد که یک تانکر سوخت واژگون شد و آتش گرفت. در ادامه، شعله‌های آتش به چندین خودروی اطراف نیز سرایت کرد و آنها را دربر گرفت.

به گفته مقام‌های مصری، حدود ۲۷ خودرو، از جمله خودرو‌های سواری و موتورسیکلت‌ها، در آتش سوختند.

دادستانی مصر راننده خودرویی را که مظنون به برخورد با تانکر و زمینه‌ساز واژگونی آن است، بازداشت کرده است. به گفته دادستانی، این راننده هنگام تغییر مسیر و سبقت با تانکر برخورد کرده و پس از ترکیدن لاستیک تانکر، خودرو واژگون شده و سوخت نشت‌کرده آتش گرفته است.

منبع: بریکینگ نیوز