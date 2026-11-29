باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نزدیک به گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار، از جزئیات جدید پیشنهاد‌های بنیامین نتانیاهو و آیزنکوت برای تشکیل کابینه خبر داد؛ پیشنهاد‌هایی که هیچ‌یک توسط طرف مقابل پذیرفته نشد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در نشست امروز خود به آیزنکوت پیشنهاد داده است که این دو نفر به‌صورت سالانه و در قالب یک توافق چرخشی، سمت نخست‌وزیری را در اختیار بگیرند. اما آیزنکوت این پیشنهاد را رد کرده است.

نتانیاهو همچنین خواستار آن شده که اجرای توافق چرخشی به دلیل «وضعیت امنیتی» مرتبط با ایران، چند ماه به تعویق بیفتد.

در همین حال، حزب لیکود گزارش شبکه ۱۲ را تکذیب کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد که نتانیاهو به آیزنکوت پیشنهاد داده مذاکرات را تسریع کرده و بلافاصله مسئولیت نخست‌وزیری را بر عهده بگیرد.

همچنین گفته شده آیزنکوت پیشنهاد داده است که ابتدا به مدت سه سال نخست‌وزیر باشد و پس از آن، این سمت برای یک سال به نتانیاهو واگذار شود؛ پیشنهادی که حزب لیکود نیز آن را نپذیرفته است.

این اختلاف‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات برای تشکیل کابینه واحد در رژیم صهیونیستی ظاهراً به بن‌بست رسیده است. دیدار روز یکشنبه نتانیاهو و آیزنکوت، دومین نشست دو طرف در ماه جاری میلادی بود. این دیدار‌ها پس از انتخابات بی‌نتیجه اوایل آبان برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که هیچ‌یک از دو طرف را در موقعیتی قرار نداد که بتواند مسیر روشنی برای کسب قدرت داشته باشد.

در همین حال، به گفته تحلیلگران سیاسی، به نظر می‌رسد آیزنکوت به‌جای ائتلاف با نتانیاهو، تمایل بیشتری به تشکیل کابینه با احزابی داشته باشد که در پی کنار زدن این نخست‌وزیر هستند.