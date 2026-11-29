باشگاه خبرنگاران جوان - مایکل اشمیت در مقاله‌ای می‌نویسد آمریکا نه‌تنها به اهدافی چون نابودی توان موشکی و هسته‌ای و تغییر نظام ایران نرسیده، بلکه از درخواست تسلیم بی‌قیدوشرط به بررسی پیشنهادهای ایران برای بازگشایی تنگه هرمز رسیده است. به نوشته او، بسته ماندن این گذرگاه ضربه اقتصادی سنگینی به آمریکا وارد کرده و افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های جنگ را به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور منتقل می‌کند.

اشمیت چهار خسارت راهبردی آمریکا را برمی‌شمارد: فشار اقتصادی، کاهش شدید ذخایر مهمات و موشک‌ها، تضعیف روابط با متحدان اروپایی و کشورهای خلیج فارس و آسیب جدی به قدرت نرم آمریکا. او تأکید می‌کند بازسازی ذخایر تسلیحاتی سال‌ها زمان می‌برد و پیامدهای این جنگ، از خسارت‌های نظامی تا تضعیف ائتلاف‌ها و اعتبار جهانی آمریکا، حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه خواهد داشت.