\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0645\u0627\u0626\u062f\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0634\u0645\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0627\u0642\u0635\u06cc \u06cc\u06a9 \u0628\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642 \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n