باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید احمد خاتمی یکشنبه‌شب در اجتماع مردمی میدان شهید آیت‌الله رئیسی بیرجند اظهار کرد: برخی تلاش می‌کنند با استناد به برداشت‌های خاص از روایات، مخالفت با ولایت فقیه را به برخی بزرگان نسبت دهند، در حالی که آنچه اهمیت دارد، موضع عملی و رفتار علما در حمایت از نظام اسلامی است.

وی افزود: به فضل الهی، مراجع تقلید تقویت نظام اسلامی را واجب و تضعیف آن را حرام می‌دانند و آیت‌الله العظمی وحید خراسانی نیز بر اساس مطلبی که به سند موثق از ایشان شنیده‌ام، تأکید کرده‌اند کسانی که با اصل نظام اسلامی مخالفت می‌کنند بی‌عقل یا بی‌دین هستند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دفاع از ولایت، مهم‌ترین جلوه الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) است، گفت: راه حضرت فاطمه (س)، راه ولایت است و اجتماع شما مردم نیز پیام روشنی دارد؛ اینکه تا آخرین نفر، آخرین نفس و آخرین قطره خون پای ولایت ایستاده‌اید.

آیت الله خاتمی با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه افزود: ملتی که خستگی را خسته کرده است، خستگی‌ناپذیر باقی خواهد ماند و به فضل خداوند آینده روشن از آن این ملت است.

وی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: اینکه چرا آمریکا به ایران حمله نمی‌کند، به این دلیل است که توانایی چنین اقدامی را ندارد و نباید در این زمینه دچار تردید شد؛ مردم ایران با ایستادگی خود کمر ترامپ، حزب جمهوری‌خواه آمریکا و بنیامین نتانیاهو را شکسته‌اند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی ادامه داد: اخبار مربوط به ناکامی نتانیاهو در تشکیل دولت و ادامه فعالیت سیاسی او نشان می‌دهد که ایستادگی ملت ایران آثار خود را بر معادلات دشمن گذاشته است؛ هرچند ممکن است با ائتلاف‌های سیاسی تلاش کنند شرایط را تغییر دهند.

آیت الله خاتمی با یادآوری دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره آینده ایران گفت: ایشان یک بار در جمعی خصوصی و پس از مراسم روضه و بار دیگر در سخنانی عمومی تأکید کردند که آینده این ملت را به مراتب روشن‌تر از گذشته می‌بینند.

وی افزود: مسیری که امام خمینی (ره) آغاز کردند، نزدیک به ۴۸ سال است با همراهی مردم ادامه دارد و ملت ایران در این سال‌ها با وجود فشار‌ها و مشکلات، نه خسته شده‌اند و نه از آرمان‌های خود دست کشیده‌اند.

عضو شورای نگهبان با اشاره به سخنان پیشین خود در نماز جمعه درباره تحریم‌ها و تنگه هرمز گفت: ۴۸ سال است که آمریکا ایران را محاصره کرده، اما نتوانسته به اهداف خود برسد و امروز نیز در برابر اراده ملت ایران با چالش مواجه شده است.

آیت الله خاتمی در ادامه، وحدت امت اسلامی را از دیگر درس‌های سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع) برشمرد و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) در کنار امیرالمؤمنین (ع) حقایق را بیان کردند، اما در عین حال وحدت امت اسلامی برای ایشان و امیرالمؤمنین یک اصل اساسی بود.

وی تصریح کرد: بیان حقایق هیچ تعارضی با حفظ وحدت ندارد و باید میان تبیین حقیقت و صیانت از انسجام جامعه پیوند برقرار کرد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در تجمعات شبانه بیرجند گفت: این اجتماعات به محور وحدت تبدیل شده است؛ حضور امام جمعه، استاندار، مسئولان اجرایی و نیرو‌های مسلح در کنار مردم، جلوه‌ای از همین همبستگی و وحدت است.

آیت الله خاتمی با اشاره به پیشینه مبارزاتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیرجند گفت: بیرجند شهری است که خاطرات مبارزاتی رهبر شهید انقلاب اسلامی با آن پیوند خورده و ایشان در بیان خاطرات خود به آغاز بخشی از مبارزات و دستگیری‌شان در ارتباط با حوادث ۱۵ خرداد در این شهر اشاره کرده‌اند.

وی با قدردانی از حضور مستمر مردم در تجمعات و برنامه‌های حمایت از نظام اسلامی ادامه داد: شما مردم در این ۲۷۳ شب حتی یک لحظه و یک روز و شب این اجتماع را ترک نکردید و این حضور نشان می‌دهد که پیروان حضرت فاطمه زهرا (س) در عمل نیز به الگوی خود پایبند هستند.

وی با بیان اینکه الگوگیری از حضرت صدیقه طاهره (س) ابعاد مختلفی دارد، دفاع از ولایت را یکی از مهم‌ترین درس‌های زندگی آن حضرت دانست و گفت: عمر حضرت زهرا (س) کوتاه بود، اما در همین مدت کوتاه درس‌هایی به بشریت دادند که تا قیامت ماندگار است و یکی از برجسته‌ترین این درس‌ها، دفاع از ولایت تا آخرین نفس بود.

امام جمعه موقت تهران افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت، به خانه مهاجران و انصار رفتند و آنان را به حمایت از حضرت علی (ع) دعوت کردند و با ایراد خطبه فدکیه، معارف و مبانی اسلام را تبیین کردند؛ از این رو اگر بخواهیم زندگی آن حضرت را در یک عبارت خلاصه کنیم، دفاع از ولایت یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های آن است.