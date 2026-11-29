باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت کامل تنگه هرمز و رصد شبانه‌روزی تحرکات قدرت‌های نظامی در خلیج فارس بر عهده نیروی دریایی سپاه است؛ به‌گونه‌ای که ناو هواپیمابر آمریکا نیز در تور اطلاعاتی این نیرو قرار دارد. نیروی دریایی ارتش هم دریای عمان و شمال اقیانوس هند را زیر چتر اطلاعاتی و عملیاتی خود دارد.

این اقتدار با افزایش توان رزمی و استقرار موشک‌های کروز با برد حداکثر هزار کیلومتر در پایگاه‌های زیرزمینی تقویت شده است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز از آمادگی کامل زیرساخت‌های دفاعی، سواحل جنوبی و جزایر ایرانی خلیج فارس برای دفاع از کشور خبر داد.