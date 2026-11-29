باشگاه خبرنگاران جوان - یک مقام ارشد سابق آمریکایی، اسرائیل را تجربه‌ای شکست‌خورده خوانده و هشدار داده است که این رژیم در پی جنگ با ایران ممکن است با تجزیه و فروپاشی حتی خطر از دست دادن موجودیت خود روبه‌رو شود. نبود مرزهای مورد توافق بین‌المللی، پیامدهای جنگ غزه و احتمال شکل‌گیری انتفاضه در کرانه باختری از جمله عواملی هستند که به تشدید این بحران دامن می‌زنند.

هم‌زمان، بحران سیاسی در کنست و رقابت بر سر قدرت، آینده رژیم صهیونیستی را بیش از پیش مبهم کرده است. در آمریکا نیز انتقادها از حمایت بی‌قیدوشرط از اسرائیل افزایش یافته و برخی مقام‌ها و نظامیان سابق، درباره توان بقای این رژیم بدون پشتیبانی واشنگتن ابراز تردید کرده‌اند.