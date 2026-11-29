باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر مراسم جشن ازدواج ۱۱۰ زوج معلول در برج میلاد برگزار شد، در این مراسم علاوه بر برگزاری ویژه برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری ۱۱۰ زوج جوان معلول به خانه بخت رفتند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران در حاشیه این مراسم اظهار کرد: تلاش مدیریت شهری این است که اداره شهر تا حد امکان به مردم و گروه‌های مردمی سپرده شود چرا که سرمایه اصلی شهرداری، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردم‌پایه‌ای هستند که در محله‌ها حضور فعال دارند و نسبت به مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی بی‌تفاوت نیستند.

حمید صاحب با اشاره به فعالیت این گروه‌ها در محله‌های تهران افزود: این مجموعه‌ها علاوه بر بررسی مشکلات کالبدی محله، مسائل اجتماعی و فرهنگی را نیز پیگیری می‌کنند؛ برای مثال اگر جوانی در آستانه ازدواج باشد، برای فراهم شدن مقدمات ازدواج او تلاش می‌کنند و اگر فردی به دلیل شرایط زندگی دچار انزوا شده باشد، به سراغش می‌روند و وضعیت او را پیگیری می‌کنند. شهرداری نیز وظیفه پشتیبانی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز این گروه‌ها را برعهده دارد.

وی با اشاره به شناسایی افراد دارای معلولیت در محله‌های مختلف تهران اظهار کرد: اکنون تا حدودی مشخص است که در هر محله چه تعداد فرد دارای معلولیت زندگی می‌کنند و شرایط زندگی و نوع نیاز‌های آنان چیست افراد دارای معلولیت در گروه‌های مختلفی از جمله جسمی و حرکتی، کوتاه‌قامت، نابینا، ناشنوا و دارای معلولیت ذهنی و سندروم قرار می‌گیرند و هر یک از این گروه‌ها نیاز‌ها و برنامه‌های حمایتی خاص خود را دارند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با بیان اینکه رسیدگی به مسائل افراد دارای معلولیت و سالمندان نیازمند مشارکت اجتماعی است، ادامه داد: در جریان جنگ نیز اگر صدای چندانی از مشکلات این گروه‌ها شنیده نشد، به این دلیل بود که شبکه‌های محلی و مردمی در حال شناسایی و رسیدگی به وضعیت آنان بودند. افراد دارای معلولیت و سالمندان به توجه و مراقبت نیاز دارند و هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیاز‌های آنان باشد؛ بنابراین باید زمینه مشارکت مردم فراهم شود.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران از فعالیت شبکه‌های مردمی برای شناسایی و رسیدگی به مشکلات افراد دارای معلولیت خبر داد و تأکید کرد مناسب‌سازی شهر علاوه بر اقدامات گسترده شهری، در مقیاس محله و متناسب با نیاز‌های هر فرد نیز دنبال می‌شود.