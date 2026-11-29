باشگاه خبرنگاران جوان - گیلانیان از دیرباز در گوشه و کنار این استان سرسبز، با خلاقیت و ذوق هنری و ابتکار مثال زدنی مشغول تولید صنایع دستی بوده‌اند.

«لباس محلی»، «چادر شب بافی»، «رشتی دوزی»، «حصیر بافی»، «گلیم بافی»، «بامبو بافی»، «مروار بافی»، «صنایع سفالی»، «چوب تراشی»، «نازک کاری»، «خراطی»، «منبت و معرق چوب» از مشهورترین صنایع دستی گیلان هستند.

پوشاک، فراتر از پوششی برای انسان روایتگر تاریخی زنده از هویت، باورها، ذوق هنری و شیوه زیست مردمانی است که فرهنگ و اصالت خویش را در تار و پود پارچه‌ها، ظرافت دوخت‌ها، رنگ‌ها و نقش‌های ماندگار به یادگار گذاشته‌اند.

در همین راستا، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نمایشگاه مد و لباس را به منظور معرفی و پاسداشت میراث ارزشمند پوشاک بومی و سنتی با همراهی هنرمندان صنایع دستی گیلانی برگزار کرده است.

منبع: میراث آریا/ عکاس: میلاد داودی