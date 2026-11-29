باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در حساس‌ترین بازی هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود امارات میزبان منچسترسیتی بود.

سیتیزن‌ها در دقیقه ۳۴ حرکت انفرادی یوشکو گواردیول در محوطه جریمه و پاس رو به عقبش با ضربه استادانه ارلینگ هالند همراه شد تا گل اول سیتیزن‌ها به ثمر برسد.

در دقیقه ۴۰ کای هاورتز با ضربه سر دروازه دوناروما را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

نیمه اول با تساوی به پایان رسید، اما با آغاز نیمه دوم سیتیزن‌ها مجددا بازی را تهاجمی شروع کردند.

در دقیقه ۴۸ ایوب بوعادی از میانه میدان حرکتی را آغاز کرد و با گذشت از بازیکن توپچی‌ها پاسی عمقی برای انزو فرناندز ارسال کرد و او نیز با ظرافت ماهرانه‌ای دروازه داوید را باز کرد تا بازهم سیتیزن‌ها پیش بیفتند.

در دقیقه ۸۳ یورین تیمبر موفق شد دروازه را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.سیتیزن ها معتقدند که تمیبر روی دوناروما مرتکب خطا شده بود و این گل باید مردود اعلام می شد، اما داور این گل را سالم اعلام کرد.

در ادامه سیتیزن ها که به پیروزی در این دیدار نیاز داشتند فشار حملاتشان را افزایش دادند و در واپسین لحظات بازی ضربه سر یوشکو گواردیول در محوطه جریمه آرسنال با دست ویکتور گیوکرش برخورد کرد، اما داور با وجود بازبینی صحنه اعتقادی به اعلام ضربه پنالتی نداشت.

در ادامه موقعیت‌های ۲ تیم از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا بازی با تساوی ۲ - ۲ به اتمام برسد.

آرسنال با این تساوی ۲۹ امتیازی شد و همچنان در صدرجدول قرار دارد.

سیتیزن‌ها که نیاز مبرمی به پیروزی مقابل آرسنال داشتند با این تساوی ۲۳ امتیازی شدند و همچنان در رده دوم جدول قرار دارند.