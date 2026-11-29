باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت بهداشت اعلام کرده است ۴۸ درصد مبتلایان شناسایی‌شده به آنفولانزا زیر ۱۵ سال دارند و سهم این بیماری از عفونت‌های حاد تنفسی در هفته گذشته به ۳۳ درصد رسیده؛ در حالی که سهم کرونا به ۱.۹ درصد کاهش یافته است. ۲۸ استان از آستانه هشدار عبور کرده‌اند و کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و خراسان جنوبی بیشترین موارد ابتلا را دارند.

متخصصان از افزایش موارد ابتلا و احتمال رسیدن موج بیماری به اوج تا اواخر آذر یا اوایل دی‌ماه خبر می‌دهند. استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی، شست‌وشوی دست‌ها و خودداری از حضور در جمع هنگام ابتلا، از توصیه‌های بهداشتی برای کاهش انتقال بیماری است.