تیم ۱۱ نفره خواهران بسیجی قمی به همت هیئت کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم، ضمن گرامیداشت شهدای اقتدار ایران اسلامی، بامداد جمعه ۷ شهریور، به قله ۲۲۶۵ متری هلیله کوه استان قم صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-اعظم طراوتی، نایب‌رئیس هیئت کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم در گفتگو با خبرنگاران، صعود  به قله ۲۲۶۵ متری هلیله کوه استان قم را نمادی از توانمندی، استقامت و تعهد معنوی زنان انقلابی دانست و گفت: این تیم از سال ۱۴۰۳ به همت هیئت کوهنوردی تربیت بدنی سپاه امام علی بن ابی طالب(علیه السلام) استان قم تشکیل شده و تاکنون صعودهای موفقیت‌آمیزی به قله‌های زاغر، آله، برف‌انبار، کرکس، توچال و ایستگاه‌های مختلف دماوند داشته است.

وی افزود: این تیم افتخار دارد که سال گذشته برای نخستین بار، تابلوی نام و مشخصات قله‌های هلیله کوه و آله را بر فراز این قلل نصب نماید.

صعود پاسداران حجاب و ایمان به قله ۲۲۶۵ متری هلیله کوه قم

طراوتی تأکید کرد که این صعود، نخستین عملیات کوهنوردی تیم در سال جاری محسوب می‌شود و افزود: هیئت خواهران کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم برنامه دارد تا در ماه‌های آینده، به‌صورت منظم و ماهانه، به قله‌های مرتفع استان قم و مناطق همجوار صعود کند تا ضمن ترویج فرهنگ ورزش سالم، حضور فعال زنان بسیجی در عرصه‌های جهادی و تربیتی را گسترش دهد.

وی خاطرنشان کرد: هدایت صعود توسط برادران، عباس کمیجانی و قربانعلی نجف‌وند ریيس و دبیر هیئت کوهنوردی بسیج استان قم انجام شد و سرپرستی تیم بر عهده‌ طاهره کلا بود.

صعود پاسداران حجاب و ایمان به قله ۲۲۶۵ متری هلیله کوه قم

قلهء ۲۲۶۵ متری هلیله کوه، جاذبه‌ای برای کوهنوردان و طبیعت‌گردان

هلیله کوه با ارتفاع ۲۲۶۵ متر، در شرق استان قم واقع شده و همچون دیواری بلند بر دو روستای بیدهند و ابرجس در شهرستان کهک سایه افکنده است.

این قله با دید بی‌نظرش به باغات، مزارع و روستاهای اطراف، همواره مورد توجه دوستداران طبیعت بوده و به عنوان یکی از مقاصد گردشگری و ورزشی منطقه شناخته می‌شود.

برچسب ها: صعود به قله ، اخبار ورزشی قم
خبرهای مرتبط
قم، بر قله افتخارآفرینی در بیسبال غرب آسیا
صعود مقتدرانه بسیجیان منتخب به قله برف انبار
صعود پرقدرت دلسوختگان به مرحله پایانی لیگ برتر فوتسال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شایعات درگذشت آیت‌الله وحید خراسانی تکذیب شد
کیفرخواست متهمان باند سرقت مسلحانه مقرون به آزار کارخانجات قم صادر شد
سردار جمیری فرمانده جدید سپاه قم می‌شود
مشکل افت ولتاژ برق کهک رفع می‌شود
آخرین اخبار
مشکل افت ولتاژ برق کهک رفع می‌شود
سردار جمیری فرمانده جدید سپاه قم می‌شود
شایعات درگذشت آیت‌الله وحید خراسانی تکذیب شد
کیفرخواست متهمان باند سرقت مسلحانه مقرون به آزار کارخانجات قم صادر شد
سهم ناچیز قم از درآمدهای کشور؛ تلاش برای هم‌ترازی با سهم جمعیتی ادامه دارد
علت صدای مهیب در بیمارستان شهید بهشتی قم چه بود؟
اعلام ویژه برنامه های سالروز شهادت امام عسکری (ع)در مسجد مقدس جمکران
جنگ ۱۲ روزه تعزیرات در قم؛ ۸۷ پرونده، ۹۴ متخلف
متروی قم به فرودگاه می‌رسد
آغاز مگا پروژه فیبر نوری در قم