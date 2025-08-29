صعود پاسداران حجاب و ایمان به قله ۲۲۶۵ متری هلیله کوه قم

باشگاه خبرنگاران جوان-اعظم طراوتی، نایبرئیس هیئت کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم در گفتگو با خبرنگاران، صعود به قله ۲۲۶۵ متری هلیله کوه استان قم را نمادی از توانمندی، استقامت و تعهد معنوی زنان انقلابی دانست و گفت: این تیم از سال ۱۴۰۳ به همت هیئت کوهنوردی تربیت بدنی سپاه امام علی بن ابی طالب(علیه السلام) استان قم تشکیل شده و تاکنون صعودهای موفقیتآمیزی به قلههای زاغر، آله، برفانبار، کرکس، توچال و ایستگاههای مختلف دماوند داشته است.
وی افزود: این تیم افتخار دارد که سال گذشته برای نخستین بار، تابلوی نام و مشخصات قلههای هلیله کوه و آله را بر فراز این قلل نصب نماید.
طراوتی تأکید کرد که این صعود، نخستین عملیات کوهنوردی تیم در سال جاری محسوب میشود و افزود: هیئت خواهران کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم برنامه دارد تا در ماههای آینده، بهصورت منظم و ماهانه، به قلههای مرتفع استان قم و مناطق همجوار صعود کند تا ضمن ترویج فرهنگ ورزش سالم، حضور فعال زنان بسیجی در عرصههای جهادی و تربیتی را گسترش دهد.
وی خاطرنشان کرد: هدایت صعود توسط برادران، عباس کمیجانی و قربانعلی نجفوند ریيس و دبیر هیئت کوهنوردی بسیج استان قم انجام شد و سرپرستی تیم بر عهده طاهره کلا بود.
قلهء ۲۲۶۵ متری هلیله کوه، جاذبهای برای کوهنوردان و طبیعتگردان
هلیله کوه با ارتفاع ۲۲۶۵ متر، در شرق استان قم واقع شده و همچون دیواری بلند بر دو روستای بیدهند و ابرجس در شهرستان کهک سایه افکنده است.
این قله با دید بینظرش به باغات، مزارع و روستاهای اطراف، همواره مورد توجه دوستداران طبیعت بوده و به عنوان یکی از مقاصد گردشگری و ورزشی منطقه شناخته میشود.