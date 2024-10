همزمان با شهادت یحیی سنوار فرمانده شجاع حماس که در جریان درگیری در نوار غزه به شهادت رسید، اکران فرهنگی گرامیداشت یاد این شهید قدس در مقابل سفارتخانه کشور‌های اروپایی و حاشیه خلیج فارس اجرا شد.

در این اکران فرهنگی دو زبانه به زبان انگلیسی و عربی که مزین به تصویر فرمانده یحیی سنوار است از جملهٔ «sinwar is still alive and not dead» / «انه حی و لیس میّتا» به این معنی که «سنوار هنوز زنده است و نمی‌میرد» استفاده شده است.