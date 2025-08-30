نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعدادی از اتوبوس‌های دوکابین تا مهرماه و زمان بازگشایی مدارس وارد پایتخت خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برقی به تهران رسیده و به تدریج وارد خطوط خواهند شد، اظهارکرد: معادل همین تعداد اتوبوس نیز توسط سازندگان داخلی تحویل داده شده است.

وی با اشاره به روند تدریجی واردات اتوبوس‌های داخلی و برقی به خطوط ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، خاطرنشان کرد: با اقدامات اخیر و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، اتفاق خوبی در حوزه حمل و نقل عمومی تهران خواهد افتاد.

ورود اتوبوس‌های دوکابین به تهران تا مهرماه

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تأمین اتوبوس‌های دوکابین برای خطوط بی‌آرتی نیز گفت: قرار بر این است تا زمان بازگشایی مدارس، تعدادی از اتوبوس‌های دو کابین نیز وارد کشور و سپس خطوط ناوگان اتوبوسرانی پایتخت شود.

سروری همچنین در رابطه با روند اجرای قرارداد تأمین واگن‌های مترو در چین اعلام کرد: بر اساس گزارشاتی که به ما اعلام شده، اولین بسته واگن‌های مترو بهمن ماه امسال از چین به ایران تحویل داده خواهد شد.

گفتنی است بر اساس آنچه سخنگوی شهرداری تهران نیز پیش از این اعلام کرده، در کنار خرید اتوبوس‌های برقی و دیزلی تا پایان تابستان ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین برای خطوط هفت‌گانه BRT تأمین خواهد شد.

 

برچسب ها: اتوبوسرانی ، اتوبوس دوکابین
خبرهای مرتبط
آغاز سال تحصیلی زیر سایه بی‌تدبیری نمایشگاهی/ مترو در اولویت است نه بزرگراه دو طبقه
حداکثر ۱۵ درصد پله‌برقی پل‌های مکانیزه خاموش است
شناسایی ظرفیت پروژه دهکده محیط زیستی تهران؛ اجرای طرح پایش سبز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
آخرین اخبار
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
افزوده شدن ۱۲ هزار تاکسی جدید به ناوگان کشور
۳ روش انجام معامله املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ
همسر شهید علیمحمدی: منافقین عامل انجام کار‌های کثیف کشور‌های غربی هستند
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
ضوابط ثبت‌نام مشمولان غیرغایب در دانشگاه‌های فرهنگیان اعلام شد
جذب سربازان آموزش‌دیده در یگان محیط زیست برای جبران کمبود محیط‌بان
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران به مردم غزه
تشکیل «صندوق مهارت» برای حمایت از مهارت آموزان و آموزشگاه‌های آزاد
اجرای بیش از ۲۶ هزار تن آسفالت در منطقه ۱۱ تهران
لزوم رفع ناایمنی مدارس در آستانه سال تحصیلی
ساماندهی حریم تهران؛ پایان بلاتکلیفی ۳۱ شهر استان
انجام ۲۴ عملیات امدادی هلال‌احمر تهران در یک هفته
دستگیری ۴ سارق منزل در تعقیب و گریز پلیس در شهرک قدس
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
اصلاح زمان آزمون استخدامی حفاظت محیط زیست استان تهران
با ورود ۲۰ اتوبوس جدید، زمان انتظار در چهار خط اصلی منطقه یک کاهش یافت
ثبت ۴۲۰ هزار حیوان گزیدگی تنها در سال ۱۴۰۳ + فیلم
شرکت‌های بیمه با پیگیری سازمان بازرسی مکلف به رعایت الزامات قانونی در انتشار گزارش‌های مالی شدند