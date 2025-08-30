باشگاه خبرنگاران جوان- پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برقی به تهران رسیده و به تدریج وارد خطوط خواهند شد، اظهارکرد: معادل همین تعداد اتوبوس نیز توسط سازندگان داخلی تحویل داده شده است.
وی با اشاره به روند تدریجی واردات اتوبوسهای داخلی و برقی به خطوط ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، خاطرنشان کرد: با اقدامات اخیر و پیشبینیهای صورت گرفته، اتفاق خوبی در حوزه حمل و نقل عمومی تهران خواهد افتاد.
ورود اتوبوسهای دوکابین به تهران تا مهرماه
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تأمین اتوبوسهای دوکابین برای خطوط بیآرتی نیز گفت: قرار بر این است تا زمان بازگشایی مدارس، تعدادی از اتوبوسهای دو کابین نیز وارد کشور و سپس خطوط ناوگان اتوبوسرانی پایتخت شود.
سروری همچنین در رابطه با روند اجرای قرارداد تأمین واگنهای مترو در چین اعلام کرد: بر اساس گزارشاتی که به ما اعلام شده، اولین بسته واگنهای مترو بهمن ماه امسال از چین به ایران تحویل داده خواهد شد.
گفتنی است بر اساس آنچه سخنگوی شهرداری تهران نیز پیش از این اعلام کرده، در کنار خرید اتوبوسهای برقی و دیزلی تا پایان تابستان ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین برای خطوط هفتگانه BRT تأمین خواهد شد.