مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین گفت: آتش سوزی در ۲ نقطه از بخش طارم سفلی شهرستان قزوین پس از ساعت‌ها تلاش، مهار و خاموش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا اسدی  اظهار کرد: آتش‌سوزی در حاشیه جنگل بین عنبقین و حسن آباد و دیگری در مراتع حسن آباد و نصیر آباد بخش طارم سفلی با حضور چندین تیم از اداره کل‌ منابع طبیعی و آبخیزداری استان و محیط زیست، نیروهای مردمی، بخشداری و شهرداری سیردان و آتش نشانی خاموش شد.

وی ادامه داد: در این آتش سوزی چهار هکتار از مراتع عنبقین و نزدیک به ۱۰۰ هکتار از مراتع حسن آباد و نصیر آباد طعمه حریق شدند.

اسدی تصریح کرد: با توجه به شدت وزش باد در منطقه مامورین یگان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها با تلاش‌های زیادی موفق به اطفاء شدند.

به گفته این مسئول ، محل‌های آتش گرفته جزء مناطق چهارگانه و حفاظت شده محیط زیست هستند و در این عملیات مسئول منابع طبیعی بخش الموت شرقی از ناحیه ‌پا به شدت دچار آسیب شد که برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین خاطرنشان کرد: پس از خاموش کردن آتش و بررسی‌های بعمل آمده عامل حریق شناسایی و با هماهنگی بعمل آمده با رییس دادگاه بخش نامبرده بازداشت و برای رسیدگی پرونده تحویل کلانتری سیردان شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آتش سوزی ارتفاعات ، مهار آتش
خبرهای مرتبط
ارتفاعات چالوس درگیر آتش‌سوزی شد؛ درخواست بالگرد برای مدیریت بحران
مهار آتش سوزی در ارتفاعات کیان آباد شیراز
آتش سوزی کوه دیل گچساران پس از ۱۶ ساعت مهار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برگزاری مراسم ۲۸ صفر در روستای سفید در+ فیلم