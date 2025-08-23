باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ اسماعیل میر غضنفری ، فرماندار رشت به هفته دولت اشاره کرد و افزود : در این هفته برنامه های متنوع در شهرستان رشت اجرا می شود.



فرماندار رشت با بیان اینکه ۴۰۱ پروژه در ایام هفته دولت در شهرستان رشت افتتاح می شود، گفت : برای این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر ۵۰۱۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی تصریح کرد : از این مجموع ۳۸۳ پروژه های دولتی و ۱۸ طرح مربوط به بخش خصوصی است.

میر غضنفری خاطر نشان کرد: این پروژه ها شامل آب شرب، طرح هادی روستایی، گردشگری ، شبکه برق و ... از جمله طرح های قابل افتتاح در شهر و روستا شهرستان رشت در ایام هفته دولت است‌.



فرماندار رشت افزود: با بهره برداری این پروژه ها ۹۱۱ نفر به صورت موقت و ۵۶۵ نفر به صورت دائم وارد بازار کار شدند.‌