امام رضا (ع) میراث شیعه را تقویت کردند + فیلم

مهمان جامعه شناس برنامه تلویزیونی از امام رضا (ع) سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم مهیار، جامعه شناس با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ از امام‌ رضا (ع) سخن گفت.

 

 

 

