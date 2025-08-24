باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی با اشاره به اجرای طرح آرمان در ۸۰۰ مسجد تهران گفت: طرح شهید آرمان همسو با دغدغههای تمدنی مقام معظم رهبری در حوزه تعلیم و تربیت و با همکاری مؤثر شهرداری تهران و آموزش و پرورش و استفاده از بستر و ظرفیت آماده مساجد اجرا میشود.
زاکانی گفت: ایجاد هم افزایی بین مجموعههایی که دغدغه کار تربیتی دارند و از ظرفیت شبکه فعال مردمی خودجوش محلات جهت جریانسازی و شبکهسازی فرهنگی و تربیتی در بین نوجوانان استفاده میکنند، از اهداف طرح آرمان است.
وی درباره همکاری شهرداری تهران در فعالیتهای فرهنگی اجتماعی مساجد، اظهار کرد: همکاری با مساجد در ارائه خدمات به محیط پیرامونی مسجد و فعالیت در حوزه دانشآموزی از اقدامات موفق شهرداری تهران در این باره است.
شهردار تهران این همکاری را نرمافزاری و موفق ارزیابی کرد و افزود: در کنار این اقدامات، مصوباتی برای رسیدگی به مساجد و عمران و آبادانی آنها در سطح گستردهای در دست انجام است و تمرکز و توجه شهرداری تهران در این باره نسبت به گذشته افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در قالب این طرح تفاهم نامهای با آموزش و پرورش شهر تهران منعقد شده است تا از ظرفیت شبکه مربیان مساجد استفاده و مدارس دولتی منتخب در محلات شناسایی شود و با هماهنگی عوامل اجرایی مدرسه، به ایفای نقش تربیتی بپردازند.
برنامههای هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا میشود.
منبع: ستاد برگزاری روز جهانی مسجد