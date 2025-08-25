رضا سوخته سرایی قهرمان سنگین‌وزن و دارنده دو مدال نقره جهان و سه طلا و یک نقره بازی‌های آسیایی شب گذشته دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع پیکر شادروان رضا سوخته‌سرایی ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه از محل فدراسیون کشتی واقع در ضلع غربی استادیوم آزادی انجام خواهد شد.

همچنین مجلس ختم آن مرحوم از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵ روز چهارشنبه در مسجد نور میدان فاطمی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، سوخته سرایی که متولد ۱۱ بهمن ۱۳۲۸ در دارکلاته رامیان در استان گلستان بود، از معدود کشتی‌گیران تاریخ ایران بود که در هر دو رشته آزاد و فرنگی صاحب مدال شد.

سوخته سرایی در مسابقات جهانی ۱۹۷۸ مکزیکو سیتی و ۱۹۸۱ اسکوپیه به مدال نقره سنگین وزن جهان رسید.

او که رقیب و البته رفیق صمیمی مرحوم علیرضا سلیمانی بود، در سه دوره بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ پرچمدار کاروان ایران بود که در هر سه دوره به مدال طلا رسید.

در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سوخته سرایی تصمیم گرفت در سنگین وزن کشتی فرنگی مسابقه دهد تا علیرضا سلیمانی در کشتی آزاد ملی پوش شود که هر دو نیز به مدال طلا رسیدند.