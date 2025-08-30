پرورش ماهیان زینتی؛ از بروجرد به بازارهای جهانی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بروجرد در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های مهم پرورش ماهی در لرستان تبدیل شده است.

شرایط اقلیمی مناسب، منابع آبی نسبتاً پایدار و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، این شهرستان را در جایگاهی ویژه در صنعت شیلات کشور قرار داده است.

از یک سو، تولید ماهیان سردآبی همچون قزل‌آلا توانسته سهم قابل توجهی از بازار مصرف داخلی را پوشش دهد و از سوی دیگر، پرورش ماهیان زینتی بروجرد را به رتبه نخست استان رسانده است.

افتتاح مزرعه جدید پرورش ماهی سردآبی با ظرفیت تولید ۱۵ تُن، نه‌تنها به افزایش حجم تولید کمک می‌کند بلکه نشان از پویایی و چشم‌انداز روشن صنعت شیلات در این شهرستان دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این حوزه، علاوه بر افزایش صادرات، به بهبود امنیت غذایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نیز منجر می‌شود.

افتتاح مزرعه جدید و افزایش ظرفیت تولید

غلام‌حسین اکبری، رئیس اداره شیلات بروجرد با اشاره به توسعه مزارع پرورش ماهی در این شهرستان گفت:در حال حاضر ۴۷ مزرعه پرورش ماهی سردآبی در بروجرد وجود دارد که سالانه بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تُن تولید دارند و با بهره‌برداری از مزرعه پرورش ماهی سردآبی جدید، ۱۵ تُن بر میزان تولید در این بخش افزوده می‌شود

وی افزود: برای بهره‌برداری از این پروژه، حدود ۲ میلیارد تومان هزینه شده که زمینه اشتغال برای ۹ نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

بروجرد؛ قطب تولید ماهیان زینتی لرستان

اکبری در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه بروجرد در پرورش ماهیان زینتی اظهار داشت:بروجرد در تولید ماهی زینتی رتبه اول را در استان لرستان دارد. هم‌اکنون ۱۷ مزرعه پرورش ماهیان زینتی در این شهرستان فعال هستند و پروژه بزرگ‌ترین مزرعه پرورش ماهیان زینتی استان در بروجرد با تولید ۵۰۰ هزار قطعه در سال نقش مهمی در افزایش تولید و صادرات این نوع از ماهیان دارد.

این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بازارهای صادراتی نیز برای ماهیان زینتی بروجرد فراهم است؛ عاملی که می‌تواند در توسعه اقتصادی شهرستان نقش بسزایی ایفا کند.

مراکز تخصصی در تبدیل تخم چشم‌زده به ماهی

یکی از نقاط قوت شیلات بروجرد، فعالیت مراکز تخصصی در زمینه تبدیل تخم چشم‌زده به ماهی است.

رئیس اداره شیلات بروجرد در این‌باره گفت:چهار مرکز در این بخش فعالیت دارند و هر ساله چندین میلیون تخم چشم‌زده را به ماهی تبدیل کرده و در اختیار مزارع پرورش ماهی قرار می‌دهند.

این چرخه موجب می‌شود مزارع پرورش ماهی، تأمین بهتری از نظر بچه‌ماهی داشته باشند و از وابستگی به خارج از منطقه کاسته شود.

پروژه‌های در دست احداث و آینده شیلات بروجرد

اکبری یادآور شد:در حال حاضر حدود چهار پروژه شیلات در دست احداث قرار دارد که با افتتاح و بهره‌برداری از آن‌ها، بیش از ۵۰ تُن به میزان تولید افزوده خواهد شد که این پروژه‌ها نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال دارند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان بروجرد در تولید ماهی خوراکی رتبه ششم و در تولید ماهی زینتی رتبه اول را دارد. بخش قابل توجهی از ماهیان زینتی صادر می‌شود که زمینه‌ساز توسعه کار و اقتصاد است، از همین رو تلاش می‌شود تا با پیگیری و تأمین اعتبار بتوانیم این پروژه‌ها را که دارای پیشرفت فیزیکی خوبی هستند، به مرحله بهره‌برداری برسانیم.