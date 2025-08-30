«نحیط»؛ روایتی از مقاومت و ایستادگی پرستار غزه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «نحیط» روایتگر داستان واقعی زنی پرستار از غزه است که در اوج جنگ و زیر باران حملات هوایی رژیم غاصب صهیونیستی، با ایستادگی و از خودگذشتگی به یاری مجروحان فلسطینی شتافت. ساره فوزی ناصر، پرستار ۲۵ ساله، در بیمارستان‌های شفا و محمدانیه غزه به صورت داوطلبانه به مجروحین خدمات‌رسانی می‌کرد و در جریان این تلاش‌ها خود نیز مجروح شد. این اثر به تهیه‌کنندگی محمدهادی نعمتی و نویسندگی و کارگردانی احسان شادمانی برای اولین بار و از شبکه افق پخش خواهد شد.

زمان پخش یکشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۳۰ و همچنین بازپخش آن روز بعد ساعت ۰۹:۳۰ و ۱۴:۰۰ از شبکه افق سیما است.