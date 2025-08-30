فیلم «نحیط» روایتی از مقاومت و ایستادگی پرستار غزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «نحیط» روایتگر داستان واقعی زنی پرستار از غزه است که در اوج جنگ و زیر باران حملات هوایی رژیم غاصب صهیونیستی، با ایستادگی و از خودگذشتگی به یاری مجروحان فلسطینی شتافت. ساره فوزی ناصر، پرستار ۲۵ ساله، در بیمارستان‌های شفا و محمدانیه غزه به صورت داوطلبانه به مجروحین خدمات‌رسانی می‌کرد و در جریان این تلاش‌ها خود نیز مجروح شد. این اثر به تهیه‌کنندگی محمدهادی نعمتی و نویسندگی و کارگردانی احسان شادمانی برای اولین بار و از شبکه افق پخش خواهد شد.

زمان پخش یکشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۳۰ و همچنین بازپخش آن روز بعد ساعت ۰۹:۳۰ و ۱۴:۰۰ از شبکه افق سیما است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فیلم جدید ، سریال جدید ، مستند تلویزیونی
خبرهای مرتبط
توضیح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اظهارات نماینده مجلس
وزیر فرهنگ:
ابن‌سینا روح ملت ایران و پرچم فکری ما در جهان است
تیزر مستند تلویزیونی «آیت‌الله»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پخش فصل جدید برنامه «۱۰۰۱» با محسن کیایی و جناب‌خان در پاییز
برنامه تعطیلی سالن‌های نمایشی اعلام شد
احمد پژمان آهنگساز پیشکسوت درگذشت
مسابقه تلویزیونی کهکشان به زودی از شبکه تهران + فیلم
تکریم خانواده «سینما» در قاب «سیما»
«بادار»؛ سیمایی از سیستان، آمیخته با عشق و دغدغه
حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایروان
پای رشته فیلمنامه نویسی به دانشگاه صداوسیما باز شد
پردیس سینمایی «ایران‌مال» خانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شد
آغاز جشنواره ملی موسیقی جوان از ۱۱ شهریور
آخرین اخبار
«نحیط»؛ روایتی از مقاومت و ایستادگی پرستار غزه + فیلم
روایت آیت‌الله ناصری از امامزاده‌ای با درجات بالا + فیلم
کتاب «نسل دوم احزاب؛ بیست روایت از معماران سیاست» منتشر شد
دستاورد‌های سفر آیت‌الله اعرافی به مالزی: تقویت پیوند‌های علمی، دینی و فرهنگی ایران و مالزی
«آبنبات هل‌دار» به چاپ چهل‌و‌نهم رسید
پردیس سینمایی «ایران‌مال» خانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شد
حیرت قاریان قرآن از تلاوت نوجوان اندونزیایی + فیلم
آغاز جشنواره ملی موسیقی جوان از ۱۱ شهریور
دومین هفته جشنواره ربیع شبکه تهران
بررسی فرازی از نهج‌البلاغه که مربوط به رزق و روزی مردم می‌شود + فیلم
معرفی داوران و استادان کارگاه‌های جشنواره سی‌و‌دوم تجسمی جوانان
دومین هفته «سینما افق» در شبکه افق
جشنواره فیلم‌های سینمایی یازدهمین هفته تابستانی شبکه کودک و امید
راهیابی «اهلی» به چهار جشنواره جهانی
پای رشته فیلمنامه نویسی به دانشگاه صداوسیما باز شد
مسابقه تلویزیونی کهکشان به زودی از شبکه تهران + فیلم
حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایروان
برنامه تعطیلی سالن‌های نمایشی اعلام شد
«بادار»؛ سیمایی از سیستان، آمیخته با عشق و دغدغه
پخش فصل جدید برنامه «۱۰۰۱» با محسن کیایی و جناب‌خان در پاییز
تکریم خانواده «سینما» در قاب «سیما»
احمد پژمان آهنگساز پیشکسوت درگذشت
توصیه آیت‌الله ناصری به عدم سختگیری در ازدواج + فیلم
صبر و استقامت آزادگان؛ حماسه‌ای ماندگار در دفاع مقدس