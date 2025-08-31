باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ نادری سرپرست پلیس راه لرستان امروز در جمع خبرنگاران گفت: استان لرستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی کوهستانی و شبکه گستردهای از راههای بین شهری و روستایی، همواره یکی از استانهای دارای چالشهای ترافیکی قابل توجه در کشور بوده است.
وی گفت: در سالهای اخیر، آمار تصادفات رانندگی در این استان به خصوص در شبها و مسیرهای کمنور، نگرانیهای جدی را برای مسئولان و مردم ایجاد کرده است. یکی از عوامل کلیدی که نقش مستقیم در افزایش این حوادث دارد، ضعف روشنایی در محورهای مواصلاتی است.
نادری بیان کرد: در حوزه برون شهری اولویت ایجاد روشنایی بر گردنههای برف گیر، مناطق روستایی است و سهم روشنایی در راههای استان کم بوده است.
سرپرست پلیس راه لرستان تأکید کرد: تحقیقات بینالمللی نشان میدهد که روشنایی مناسب جادهها میتواند تصادفات شبانه را تا ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد. در لرستان، بسیاری از محورهای اصلی و فرعی هنوز از نورپردازی کافی برخوردار نیستند و رانندگان در شب با دید محدود مواجه میشوند.
وی افزود: در حوزه برون شهری روشنایی بر عهده وزارت راه و شهرسازی و در حوزه آزادراهها باید تردد روزانه ۵۰ هزار مورد باشد تا روشناییها اختصاص داده شود.
سرپرست پلیس راه لرستان گفت: در ایام اربعین تردد بیشتر از ۵۰ هزار مورد در آزادراه خرم آباد بروجرد داشتهایم و برنامه ریزیهایی در جهت افزایش روشنایی انجام شده است.