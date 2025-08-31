باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خبرنگاری که وجدانش را نفروخت + فیلم

والری زینک، عکاس کانادایی که بعد از ۸ سال همکاری از رویترز استعفا داد، گفت:‌ رویترز کشتن خبرنگاران و عکاسان را در غزه تسهیل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - والری زینک، عکاس کانادایی که بعد از ۸ سال همکاری از رویترز استعفا داد، می‌گوید: رویترز در شرایطی نقش ایفا کرده که به کشته شدن ۲۴۶ خبرنگار در غزه انجامیده است.

 

