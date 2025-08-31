خبرنگاری که وجدانش را نفروخت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0627\u0644\u0631\u06cc \u0632\u06cc\u0646\u06a9\u060c \u0639\u06a9\u0627\u0633 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u06f8 \u0633\u0627\u0644 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627 \u062f\u0627\u062f\u060c \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u062f: \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637\u06cc \u0646\u0642\u0634 \u0627\u06cc\u0641\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u06f2\u06f4\u06f6 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n