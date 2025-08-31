افتتاح ۷۲ پروژه عمرانی در هفته دولت در شهرستان طبس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - اشرفیان فرماندار شهرستان طبس با حضور در برنامه دروازه دولت صدا و سیمای استان گفت: در هفته دولت شهرستان طبس شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ پروژه عمرانی بود؛ از این تعداد ۷۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۳ پروژه جدید نیز با هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد؛ این پروژهها شامل بخشهای حیاتی نظیر برق، گازرسانی، صنعت، مسکن روستایی و طرحهای هادی هستند.
او افزود: ۱۰ پروژه در حوزه برق با ۱۱۳ میلیارد تومان و ۱۶ پروژه گازرسانی به ۴ روستا به سرانجام رسید؛ ۸ واحد تولیدی صنعتی با سرمایهگذاری ۲۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که نشان از رونق تولید در منطقه دارد.
اشرفیان بیان کرد: احداث ۹۰ واحد مسکن روستایی با ۶۳ میلیارد تومان و اجرای طرحهای هادی و بهسازی معابر در ۶ روستا با ۱۵ میلیارد تومان، رفاه و توسعه روستایی را بهبود بخشیده است.
فرماندار شهرستان طبس ادامه داد: بیشترین اعتبار یعنی ۵ هزار میلیارد تومان، در حوزه صنعت و معدن سرمایهگذاری شده که شامل توسعه زیرساختهای دسترسی به معادن و پایگاه امداد و نجات معادن طبس است؛ استاندار نیز بر عدم خامفروشی مواد معدنی و سرمایهگذاری سود حاصل از معادن در بانکهای استان تأکید ویژه داشت تا ثروت ملی در منطقه بماند؛ طبس با دارا بودن ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور، پتانسیل عظیمی برای توسعه دارد.
او عنوان کرد: با توجه به افزایش طرح مسکن ملی، نیاز به آب پایدار بیش از پیش احساس میشود؛ در همین راستا، ۵ حلقه چاه عمیق از دشت جنوبی طبس با همکاری دستگاههای مختلف در حال تجهیز و بهرهبرداری است که هماکنون ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار میرود ظرف یک ماه آینده وارد مدار شود.
اشرفیان تصریح کرد: استاندار بر نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید فراوانی داشته و ۱۰ پروژه در این خصوص در دست اقدام است که ۲ مورد تا مهرماه افتتاح خواهد شد.
فرماندار شهرستان طبس اظهار کرد: با توجه به اینکه طبس چهارمین شهر زیارتی کشور و قطب معدنی است، افزایش ترددها نیازمند توسعه زیرساختهای حمل و نقل است؛ پیگیری جدی برای راهاندازی قطار محلی در جریان است و پروازهای فرودگاه طبس نیز که به دلیل محدودیتها دچار افت شده بود، مجدداً برقرار شده است؛ تلاش برای ایجاد یک ایرلاین داخلی و اختصاصی با مشارکت سرمایهگذاران محلی نیز در دستور کار است.
او گفت: طبس به عنوان مقصد گردشگری و محل استراحت مسافران بقاع متبرکه، نیازمند راههای ایمن است؛ این شهرستان در حال حاضر به کارگاه بزرگ عمرانی در حوزه راهسازی تبدیل شده است؛ باند دوم طبس به یزد به طول ۲۹ کیلومتر با ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار، باند دوم طبس به اصفهان به طول ۱۶ کیلومتر با ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار، باند دوم طبس به دیهوک به طول ۱۷ کیلومتر با ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا است.