باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی چوبینی اظهار کرد: پویش ملی اجتماعی ـ فرهنگی ایراندخت بی‌باک با هدف پاسداشت حرکت شجاعانه سحر امامی، خبرنگار زن شبکه خبر، و با مشارکت گسترده هنرمندان و شهروندان سراسر کشور برگزار شد و در نهایت با دریافت ۴۸۹ اثر هنری به کار خود پایان داد.

او با اشاره به بخش‌های مختلف این پویش افزود: این رویداد در سه بخش دانش‌آموزی، هنرمندان و آزاد برگزار شد که بخش دل‌نوشته، داستانک و شعر کوتاه با ۲۶۸ اثر بیشترین استقبال را داشت. همچنین ۱۰۲ اثر نقاشی، ۷۲ طراحی پوستر و ۴۷ اثر در قالب کلیپ، موشن‌گرافی و دابسمش به دبیرخانه ارسال شد.

به گفته چوبینی، مهلت اولیه ارسال آثار که سی‌ام تیرماه بود، به دلیل استقبال و درخواست‌های مکرر هنرمندان تا پایان مرداد تمدید شد.

او ادامه داد: آثار دریافتی توسط هیئتی از اساتید دانشگاه هنر شیراز داوری و نتایج نهایی به‌زودی اعلام می‌شود. به برگزیدگان هر بخش نیز جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

معاون فرهنگی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز دوره‌های آموزشی فشرده بازیگری «ستاره‌ها» ویژه دختران ۱۲ تا ۱۸ سال خبر داد و گفت: این طرح با هدف استعدادیابی، توانمندسازی و ارتقای سطح کیفی آثار دومین جشنواره استانی تئاتر اجتماعی از مردادماه آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به برگزاری این دوره‌ها در چهار گروه و به صورت رایگان در تماشاخانه استاد فقیه و فرهنگسرای حکمت افزود: بیش از ۴۰ جلسه آموزشی توسط اساتید برجسته تئاتر در زمینه فن بیان، خلاقیت و بداهه‌پردازی، تحلیل شخصیت، تکنیک‌های بازیگری جمعی، تعامل روی صحنه و انعطاف بدنی برگزار می‌شود.

چوبینی تأکید کرد: این کارگاه‌ها یک پیش‌برنامه بنیادین برای جشنواره تئاتر اجتماعی ستاره‌ها هستند و علاوه بر ارتقای سطح علمی و عملی هنرجویان، زمینه پرورش نسلی توانمند از بازیگران نوجوان را فراهم می‌آورند تا در تولید آثار اثرگذار اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

منبع: شهرداری شیراز