خاطره ابوالفضل آقاخانی از حرف زدن به جای همکار خانم در حین اجرا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u0622\u0642\u0627\u062e\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0645\u062c\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0645\u0648\u0637\u0646\u0632 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0631\u0641 \u0632\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0631 \u0647\u0645 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0642 \u0648 \u0647\u0645 \u062a\u0648\u0628\u06cc\u062e \u0627\u0648 \u0634\u062f.\n