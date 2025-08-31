باشگاه خبرنگاران جوان ؛همزمان با هفته دولت، نشست کتابخوان ویژه مدیران دستگاه‌های فرهنگی هرمزگان با حضور انوشیروان پیش‌دار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، و جمعی از مدیران و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی در سالن کنفرانس کتابخانه اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای بندرعباس برگزار شد.

انوشیروان پیش‌دار ضمن تبریک هفته دولت گفت: هدف این برنامه‌ها نهادینه کردن اهمیت کتاب و کتابخوانی و ایجاد الگو برای عموم مردم است. او کتاب پژوهشی «ما هم بودیم»نوشته انسیه بهبودی را معرفی کرد که به نقش زنان هرمزگانی پیش از انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد.

پروین پشت‌کوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب «باغ کیانوش»را معرفی کرد و با اشاره به اقتباس سینمایی آن گفت: این اثر با موضوع نوجوانان در دوران دفاع مقدس، امسال ویژه دانش‌آموزان در سالن سینمای کانون اکران خواهد شد.

سعید عبدلی‌زاده، رئیس حوزه هنری هرمزگان، نیز کتاب «مهر ماهی» را به مخاطبان معرفی کرد که روایتی از خاطرات عیسی آهنج، رزمنده و افسر فنی نیروی دریایی ارتش، به قلم امیرحسین والا و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

محمد میردادی، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، کتاب «سفرنامه‌های آلمانی در ایران» را نخستین اثر مکتوب درباره هرمزگان در قرون ۱۵ و ۱۶ معرفی کرد.

همچنین علی کمالی‌زاده، رئیس مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس، کتاب «راهنمای جامع گردشگری شهر خلاق بندرعباس» را تشریح کرد که به معرفی جاذبه‌ها، فرهنگ بومی و صنایع دستی شهر به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌پردازد و با همکاری یونسکو منتشر شده است.



در حاشیه این برنامه از برگزیدگان مسابقه «خاطره‌نویسی و روایتگری» در قالب پویش «ایستاده برای ایران» با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.

در پایان نشست، علی کمالی‌زاده دو جلد از آثار خود را به بخش هرمزگان‌شناسی کتابخانه اندیشه بندرعباس اهدا کرد.

