باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - بابک مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه این پروژهها زمینه ساز اشتغال برای بیش از ۷ هزار شهروند مازندرانی شد، گفت: با حمایت استاندار محترم و تلاش بیوقفه همکارانم در سطح استان فقط در هفته دولت توانستیم بیش از ۷۶ پروژه را به مرحله بهرهبرداری رسانیم که ثمره آن ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۵۰۰ نفر و اشتغال غیر مستقیم برای ۵۲۰۰ نفر به همراه ایجاد فایده برای بیش از ۷ هزار خانوار مازندرانی شد.
او افزود: پروژههای افتتاحی حوزههای مختلفی را در بر میگرفت که میتوان به بخش تولید مانند تولید گلخانهای، آبزی پروری، دام و طیور به همراه صنایع پاییندستی مانند بخش کشاورزی نظیر مدرنسازی واحدهای شالیکوبی و مدیریت آب و خاک اشاره کرد.
مومنی با تاکید بر بهره برداری از چند پروژه شاخص در این ایام افزود: بهرهبرداری از شالیکوبی فوق مدرن آمل، احداث ایستگاه پمپاژ و سامانههای نوین آبیاری در مناطق دور دست کجور نوشهر، بهسازی و مرمت آببندانها که نقش پررنگی در تامین آب اراضی شالیزاری ما داشت به عنوان پروژههای شاخص و مطرح این مجموعه در هفته دولت بود.
او گفت: یکی از دو ابر پروژه وزارت جهاد کشاورزی که در برنامه هفتم توسعه در دستور کارش قرار دارد اجرای پروژه طرح جامع اصلاح زیرساختهای اراضی شالیزاری شمال کشور است، مازندران به تنهایی ۴۰ درصد و با همراهی استان گیلان ۷۰ درصد از نیاز برنج، دومین غله سبد غذایی جامعه را تولید میکند به همین منطور یک پروژه ۴ مؤلفهای مدرن مبتنی بر دانش روز دنیا طراحی شده که پایلوت ابتدایی آن سال گذشته در نوایی محله فریدونکنار اجرایی شد و پایلوت دوم را هم امسال با ابعادی گستردهتر در منطقه شورکای جویبار اجرایی شد.
مومنی گفت: بر این باوریم اگر این دو پایلوت به طور کامل بتواند به اهداف مدنظر برسد بخش زیادی از دغدغهمندی ما در حوزه آب و خاک برطرف خواهد شد.