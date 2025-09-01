جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: مسیر شمال به جنوب جاده چالوس از ساعت ۱۱ امروز بسته و مسیر یک‌طرفه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۱ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۳، مسیر از پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد یک‌طرفه می‌شود تا بار ترافیکی در این محور کاهش یابد و تسهیل در حرکت ایجاد شود.

جانشین پلیس راه از رانندگان و مسافران خواست که در صورت قصد بازگشت از استان مازندران به سمت تهران، از مسیر‌های جایگزین محور هراز، فیروزکوه و آزادراه رودبار-منجیل یا آزادراه رشت-قزوین استفاده کنند.

سرهنگ محبی تأکید کرد: این محدودیت‌ها با هدف روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی مسیر‌ها اعمال شده است و از همکاری شهروندان سپاسگزاریم.

.

برچسب ها: جاده چالوس ، انسداد جاده ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
قطعه دوم آزادراه تهران-شمال به مدت ۴ روز مسدود شد
غار یخ مراد؛ گنجینه پنهان در دل البرز
نماینده ویژه رئیس‌جمهور مطرح کرد:
تلاش برای گره‌گشایی ترافیک ملی در البرز
جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال یک طرفه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مأموران آب قلابی در اسلامشهر دستگیر شدند
قدرت پنهان روتین؛ چرا مغز ما عاشق تکرار است؟
مجازات انتشار بدون اجازه تصاویر اشخاص در فضای مجازی چیست؟
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی است
رئیس سازمان بهزیستی کشور: ۱۸ سالگی، سن رها کردن فرزندان از مراکز بهزیستی نیست
پیشنهاد شورای ترافیک کشور برای اجرای پایلوت طرح HOV در محدوده کم ترافیک پایتخت
جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود
قطعه دوم آزادراه تهران-شمال به مدت ۴ روز مسدود شد
آخرین اخبار
قطعه دوم آزادراه تهران-شمال به مدت ۴ روز مسدود شد
جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود
پیشنهاد شورای ترافیک کشور برای اجرای پایلوت طرح HOV در محدوده کم ترافیک پایتخت
مجازات انتشار بدون اجازه تصاویر اشخاص در فضای مجازی چیست؟
رئیس سازمان بهزیستی کشور: ۱۸ سالگی، سن رها کردن فرزندان از مراکز بهزیستی نیست
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی است
قدرت پنهان روتین؛ چرا مغز ما عاشق تکرار است؟
مأموران آب قلابی در اسلامشهر دستگیر شدند
۸۰ درصد مار‌های جهان غیر سمی هستند + فیلم
واکنش سخنگوی فراجا به حادثه ضرب و شتم دست‌فروشان در قزوین؛ خاطیان با قیدِ فوریت بازداشت شدند
طرد، تحقیر و شکست؛ عامل روی آوری نوجوانان به اعتیاد
تاکید فرمانداری تهران بر ارتقای کیفیت و نظارت بر نانوایی‌ها
«نوجهادان» الگوی عملیاتی برگزاری اردوهای جهادی نوجوانان تدوین شد
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح «من شهردارم» در منطقه ۱۹
کار پزشکی قانونی مستقل از رأی دادگاه نیست
مشاهده و ثبت تصویر دو قلاده یوزپلنگ ایرانی در خراسان جنوبی
قوانین به تنهایی نمی‌توانند مانع وقوع جرم شوند
اعطای بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان لوازم خانگی به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ
سفر یک فعال اجتماعی به روستا‌های مختلف به منظور ارزیابی و تکمیل اهداف تحقیقاتی خود + فیلم
ملت غیور ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور هم‌نظر هستند
صدور بیش از ۱۸۰۰ کارت بلیت‌الکترونیک خبرنگاری
ایجاد دسترسی‌های جدید در شبکه بزرگراهی تهران
دو میلیون مداخله اورژانس اجتماعی در دو سال اخیر/ افتتاح مرکز کنترل و عملیات اورژانس اجتماعی به زودی
آتش‌سوزی در پشت‌بام پاساژ بازار تهران مهار شد
استانداردسازی گواهی‌ها یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان پزشکی قانونی است
مدیران هنوز آدرس دفتر خود را یادنگرفته‌اند که تغییر می‌کنند
دستگیری صیاد متخلف در پارک ملی لار
چراغ‌های راهنمایی تهران دوباره خاموش شدند + فیلم
توزیع حدود ۷ میلیون وعده غذای گرم در پویش اطعام حسینی
آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵خرداد