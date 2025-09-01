باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس اعلام کرد: در پی تحرکات یک شرور مسلح به نام «س- د»، ایجاد ناامنی و اخلال در نظم و امنیت عمومی شهرستان کوه چنار، تیم ویژه‌ای از ماموران زبده انتظامی استان با اقدامات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه او را در کوه‌های صعب العبور این شهرستان شناسایی و برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

در ادامه شرور مسلح ضمن بی توجهی به اخطار‌های ماموران مبنی بر تسلیم شدن، به طرف کارکنان پلیس تیراندازی کرده که در تیراندازی متقابل، این فرد شرور مسلح به هلاکت رسید و یک قبضه اسلحه و مقداری مهمات از مخفیگاه او کشف شد.

در سوابق این شرور مسلح متواری، ۱۳ فقره سابقه کیفری از جمله قتل، سرقت مسلحانه، ایجاد درگیری و مجروح کردن مردم دیده می‌شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس