باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - جمشید جهان‌زاده، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در پاسخ به اینکه این روزها مشغول چه کاری هستید، گفت: همیشه مشغول یک کاری هستم. علاوه بر اینکه به هنر علاقه‌مند هستم، این کار شغلم است؛ اگر بازی نکنم نمی‌توانم هزینه خانوادگی را تنظیم و تولید کنم، لذا این کار زندگی روزانه من نیز هست.

وی در پاسخ به این سوال که توصیه‌تان به نسل امروزی که در زمینه هنر فعالیت می‌کنند، چیست؟ گفت: اکثرا وقتی می‌خواهند وارد این عرصه شوند، فیلم‌ها و آثار هنرمندان قبلی را نگاه می‌کنند و با عشق دوست دارند جای این هنرمندان قرار بگیرند و روزی معروف شوند. توصیه من این است که در ابتدا تحصیلات خود را ادامه دهند، بخوانند، بیشتر ببینند و با آگاهی بیشتری به سمت کارهای هنری بیایند.

وی تاکید کرد: نباید با دیدن چند کار شیفته این حرفه شوند و باید خیلی حساب شده و تحصیل کرده و با مطالعه به طرف این کار بیایند تا بتوانند در این کار ماندگار شوند. ورود به این حوزه تقریبا ساده است، اما ماندن در این کار سخت است.