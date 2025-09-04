بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون به جوان‌های علاقه‌مند به حرفه بازیگری و هنر گفت: جوان‌ها با آگاهی به سوی کار‌های هنری بیایند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - جمشید جهان‌زاده، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در پاسخ به اینکه این روزها مشغول چه کاری هستید، گفت: همیشه مشغول یک کاری هستم. علاوه بر اینکه به هنر علاقه‌مند هستم، این کار شغلم است؛ اگر بازی نکنم نمی‌توانم هزینه خانوادگی را تنظیم و تولید کنم، لذا این کار زندگی روزانه من نیز هست.

وی در پاسخ به این سوال که توصیه‌تان به نسل امروزی که در زمینه هنر فعالیت می‌کنند، چیست؟ گفت: اکثرا وقتی می‌خواهند وارد این عرصه شوند، فیلم‌ها و آثار هنرمندان قبلی را نگاه می‌کنند و با عشق دوست دارند جای این هنرمندان قرار بگیرند و روزی معروف شوند. توصیه من این است که در ابتدا تحصیلات خود را ادامه دهند، بخوانند، بیشتر ببینند و با آگاهی بیشتری به سمت کارهای هنری بیایند.

وی تاکید کرد: نباید با دیدن چند کار شیفته این حرفه شوند و باید خیلی حساب شده و تحصیل کرده و با مطالعه به طرف این کار بیایند تا بتوانند در این کار ماندگار شوند. ورود به این حوزه تقریبا ساده است، اما ماندن در این کار سخت است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: اخبار هنرمندان ، هنرمندان پیشکسوت
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ایرج راد: به جوانان توصیه می‌کنم برای پول و شهرت وارد سینما نشوند + فیلم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
زبانی تاثیرگذارتر از تئاتر نیست
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
داستان باغ وحش نقدی بر سیستم سرمایه‌داری/ کار فرهنگی بدون حمایت دولتی نمی‌تواند نفس بکشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
انتخاب هنر تو زندگی یه ریسک خیلی خیلی بزرگه چون ۹۹/۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ درصد به جایی نمیرسن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
هنر عشق شدید میخواد و باید پیه همه چیز رو به تنشون بمالن حتی گدایی
۰
۳
پاسخ دادن
سیر تحول فردی که به خاطر اعتیاد تمام زندگی‌اش را از دست داد + فیلم
مجموعه مستند «ماجرا» با عنوان «وقتی چراغ‌ها خاموش نشدند»
آخرین اخبار
مجموعه مستند «ماجرا» با عنوان «وقتی چراغ‌ها خاموش نشدند»
سیر تحول فردی که به خاطر اعتیاد تمام زندگی‌اش را از دست داد + فیلم
گرامیداشت هزارو پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم در نمایشگاه کتاب مسکو
تصویر سیستان و بلوچستان در سینمای مستند سوژه‌ی نردبان شد
جشنواره ملی موسیقی جوان عاملی برای روشن نگهداشتن چراغ موسیقی اقوام
ارکستر سمفونی جوانان به نام ایران رونمایی شد/ تداوم حمایت از نسل جوان