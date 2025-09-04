فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از فوت مردی ۶۰ ساله حین شنا به علت برخورد با قایق در ساحل سلمانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد قایق با فردی در ساحل سلمانشهر، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: با حضور پلیس و تیمهای امدادی در محل اعلامی مشخص شد مردی ۶۰ ساله که برای تفریح و شنا به ساحل سلمانشهر رفته بود به دلیل عدم آشنائی با منطقه شنا در دریا با قایق در حال حرکت برخورد و در دم جان باخت.
فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: با وجود تلاش ماموران انتظامی، امدادی و مردمی جسد بیجان مرد از آب بیرون کشیده و به بیمارستان منتقل شد.
سرهنگ عزیزی با بیان اینکه غریق در منطقه ممنوعه و خارج از طرح سالم سازی دریا شنا میکرد از شهروندان خواست، کودکان و نوجوانان خود را در سواحل به حال خود رها نکنند و ضمن شنا در محدوده طرحهای سالمسازی دریا از ورود به مکانهای ناامن و خطرآفرین پرهیز کرده تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.