فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از فوت مردی ۶۰ ساله حین شنا به علت برخورد با قایق در ساحل سلمانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد قایق با فردی در ساحل سلمانشهر، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: با حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل اعلامی مشخص شد مردی ۶۰ ساله که برای تفریح و شنا به ساحل سلمانشهر رفته بود به دلیل عدم آشنائی با منطقه شنا در دریا با قایق در حال حرکت برخورد و در دم جان باخت.

 

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: با وجود تلاش ماموران انتظامی، امدادی و مردمی جسد بی‌جان مرد از آب بیرون کشیده و به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه غریق در منطقه ممنوعه و خارج از طرح سالم سازی دریا شنا می‌کرد از شهروندان خواست، کودکان و نوجوانان خود را در سواحل به حال خود رها نکنند و ضمن شنا در محدوده طرح‌های سالم‌سازی دریا از ورود به مکان‌های ناامن و خطرآفرین پرهیز کرده تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.

برچسب ها: حوادث دریایی ، امداد و نجات
خبرهای مرتبط
نجات ۱۲۱ نفر از امواج مرگبار خزر فقط در دو هفته
حضور نجاتگران هلال احمر در ۱۷ شهرستان ساحلی
بیشترین حوادث مازندران در ساحل و دریا اتفاق افتاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده کندوان یکطرفه شد
تشکیل ۴۶ میلیارد ریال پرونده تخلف برای ۷ واحد مرغداری در نکا
بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است
آخرین اخبار
بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است
تشکیل ۴۶ میلیارد ریال پرونده تخلف برای ۷ واحد مرغداری در نکا
جاده کندوان یکطرفه شد
امواج خزر ارتفاع گرفتند؛ شنا ممنوع!
سلطان کوهستان در قابی زیبا
بازیگوشی دو توله خرس قهوه‌ای در کنار مادرشان + فیلم
قانون در کمین متخلفان ساخت‌ و ساز در نور؛ ۷۳ هزار مترمربع قلع و قمع شد
توزیع ۲۰ تن مرغ تنظیم بازاری در ساری برای کنترل قیمت‌ها آغاز شد
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای پرتردد شمال
سواحل مازندران تبدیل به جنگل می‌شوند